Streng verfolgen / Christian Matz zur Silvesternacht

Die Silvesternacht, kurz nach Zwölf, in einer beliebigen deutschen

(Groß-)stadt. Wer nach den ersten Minuten des neuen Jahres noch bei einigermaßen

klarem Verstand ist (klare Sicht hat er wegen des Pulverdampfes erstmal nicht),

der kann sich eigentlich nur noch wundern. Zum Beispiel über die Diskussion um

ein generelles Böllerverbot für Privatleute, die ritualisiert in den Tagen vor

Silvester anhebt und die inzwischen noch schärfer geführt wird wegen der Folgen

der Knallerei für die Umwelt. Wer aber ein solches generelles Böllerverbot will,

muss spätestens in der Silvesternacht erkennen, wie aussichtslos die Forderung

ist – zu beliebt bei zu vielen Menschen ist dieser Brauch. Allen Appellen zum

Trotz, die etwa vor der hohen Feinstaubbelastung warnen. Generelle Verbote

bringen da gar nichts, und sie sind auch überhaupt nicht durchzusetzen. Anstatt

solche Scheindebatten zu führen und vielen Menschen ihren Spaß zu nehmen, ist es

sehr viel sinnvoller, die Auswüchse der Böllerei zu bekämpfen. In vielen Städten

gibt es bereits Zonen, in denen privates Feuerwerk verboten ist, etwa weil sich

dort viele Menschen aufhalten; diese Zonen müssen offenbar noch strenger

kontrolliert werden und im Zweifel auch ausgeweitet werden. Dies gilt auch für

die Gebiete rund um Tierheime und Zoos, wie das Unglück von Krefeld zeigt. Zur

Bekämpfung der Auswüchse gehört auch die strenge Strafverfolgung von Angriffen

mit Feuerwerkskörpern, insbesondere auf Rettungskräfte. Nach der Attacke auf

einen Polizisten in Leipzig ermittelt das Landeskriminalamt wegen des Verdachts

auf Mordversuch, das ist die einzig richtige Antwort.

Pressekontakt:

Allgemeine Zeitung Mainz

Zentraler Newsdesk

Telefon: 06131/485946

desk-zentral@vrm.de

Weiteres Material: https://www.presseportal.de/pm/65597/4481507

OTS: Allgemeine Zeitung Mainz

Original-Content von: Allgemeine Zeitung Mainz, übermittelt durch news aktuell