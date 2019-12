Kommentar zu Deutschlands Rolle im Konflikt um North Stream: Spagatüber dem Abgrund

Deutschlands Unabhängigkeit wird gerade zur Währung im Spiel der

politischen Kräfte. Mit der Sorge um diese Unabhängigkeit begründet der

US-Präsident seine Drohungen gegen die zu 90 Prozent fertiggestellte Gaspipeline

North Stream. Sanktionen blühen beteiligten Unternehmen wegen dieser Sorge.

Deutschland hat aus Sorge um seine Energiesicherheit die Entscheidung für die

Gasleitung getroffen. Und sieht seine Unabhängigkeit bei der Auswahl der

Geschäftspartner nun zur Disposition gestellt. Es handelt sich hier um Ausläufer

eines strategischen Konflikts mit verheerende Aussichten. 30 Jahre nach dem

Zusammenbruch des Ostblocks gerät die westliche Allianz an ihre Grenzen, weil es

inzwischen nur wenig braucht, ihre angebliche Wertegemeinschaft ins Straucheln

zu bringen und die dahinter lauernden egozentrischen machtpolitischen Interessen

offenzulegen. Die deutsche Außenpolitik versucht sich gegenüber Washington in

einem Kompromiss aus demonstrativem Selbstbewusstsein und Dienstbeflissenheit.

Das Verhältnis zu Russland ist Ausweis dieser verzweifelten Zwitterrolle.

Während sich Berlin beifallheischend in einen diplomatischen Konflikt mit Moskau

um einen unklaren Mordfall verbeißt, hat Washington kein Problem damit, deutsche

und russische Interessen gleichermaßen für vernachlässigbar zu erklären. Trumps

eigenwillige Weltsicht ist hier für nicht erste Ursache. Hier naht ein

strategischer Konflikt mit offenem Ausgang.

