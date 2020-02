Kommentar zum Untersuchungsausschuss Berateraffäre / Titel: Mindestens schlampig

“Ob wirklich mehr als Schlampigkeit herrschte, ob

Freundschaften millionenschwere Aufträge sicherten, ob also das

Verteidigungsministerium für eine Weile ein Selbstbedienungsladen war, ist nicht

zweifelsfrei geklärt. Wirklich entkräftet ist der Verdacht allerdings auch

nicht. Dafür waren Erinnerungslücken mancher Protagonisten zu umfassend, dafür

ist es ein zu großer Zufall, dass von der Leyens Handy-Daten samt

Kurznachrichten – hoppla – einfach mal alle gelöscht wurden. Es geht ja aber

auch um sehr viel generellere Schlüsse. Es müssen Regeln gefunden werden, die

auch Handydaten der Regierung dokumentieren. Und Berater gibt es zu Hauf, in der

gesamten Regierung. Es kann schon mal nötig ein, ein Ministerium nicht nur in

seiner eigenen Suppe kochen zu lassen. Aber dass darauf dann ein ganz eigenes

teures Süppchen gekocht wird, das keiner bestellt hat, das geht zu weit.”

Pressekontakt:

Frankfurter Rundschau

Ressort Politik

Telefon: 069/2199-3222

Weiteres Material: https://www.presseportal.de/pm/10349/4519933

OTS: Frankfurter Rundschau

Original-Content von: Frankfurter Rundschau, übermittelt durch news aktuell