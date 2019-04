Kommunal- und Lokalpolitiker fordern: Verschiebung des Brexits darf einer Einigungüber den künftigen EU-Haushalt nicht im Wege stehen

Nach der außerordentlichen Tagung des Europäischen

Rates zum Austritt des Vereinigten Königreichs aus der EU meldete

sich der Europäische Ausschuss der Regionen (AdR), die EU-Versammlung

der lokalen und regionalen Gebietskörperschaften, zur Wort und

betonte erneut, dass die Mitgliedstaaten unverzüglich den

langfristigen EU-Haushalt 2021-2027 verabschieden müssen, damit die

Regionen und Städte in ausreichender Weise neue Programme vorbereiten

und die Auswirkungen des Brexits abfedern können.

Erhoben wurde diese Forderung im Rahmen einer Debatte der 350

Regional- und Kommunalpolitiker im AdR mit dem Vorsitzenden des

Haushaltsausschusses des Europäischen Parlaments Jean Arthuis. Beide

politischen Versammlungen der EU sind zutiefst besorgt angesichts der

finanziellen Auswirkungen der Beschlüsse, die die Mitgliedstaaten auf

der außerordentlichen Ratstagung gefasst haben.

Der Präsident des Europäischen Ausschusses der Regionen,

Karl-Heinz Lambertz, erklärte: „Der Beschluss, die Frist bis Oktober

zu verlängern, gibt dem Vereinigten Königreich mehr Zeit, eine Lösung

für die festgefahrene Situation zu finden. Es wird keine Gewinner

beim Brexit geben, doch müssen wir die Zeit klug nutzen und uns auf

die Zukunft vorbereiten, indem wir Brücken schlagen zwischen den

lokalen und regionalen Gebietskörperschaften des Vereinigten

Königreichs und denen der EU-27. Wichtig ist, dass eine Verlängerung

die EU nicht daran hindern sollte, Fortschritte in wichtigeren Fragen

zu erzielen, beispielsweise in den Bereichen regionale

Ungleichheiten, Klimawandel, Beschäftigungsförderung und

geopolitische Herausforderungen. Wir müssen Sicherheit schaffen, um

unsere Volkswirtschaften schützen und auf diese Herausforderungen

reagieren zu können. Dazu müssen wir unverzüglich eine Einigung über

einen künftigen EU-Haushalt in ausreichender Höhe erzielen, damit die

Regionen und Städte Investitionen für die Zukunft planen können.“

Der AdR und das Europäische Parlament fordern schon seit längerem

nachdrücklich, dass die 27 Mitgliedstaaten ihre Beiträge zum

EU-Haushalt von 1 % auf 1,3 % des Bruttonationaleinkommens

aufstocken, damit die Herausforderungen des nächsten Jahrzehnts

bewältigt werden können. Der AdR kritisiert sämtliche Kürzungen der

EU-Regionalmittel, also bei der Kohäsionspolitik, da mit diesen die

Regionen gefördert werden, die am stärksten vom Brexit betroffen

sind. Mit Blick auf die laufenden Investitionsprogramme weist der AdR

darauf hin, dass die EU ihren finanziellen Verpflichtungen bis zum

letzten Jahr, in dem Zahlungen möglich sind, also bis 2023 nachkommen

und so jegliche Kürzung oder Übertragung in den neuen Haushaltszyklus

vermeiden muss.

Die Sorgen der Regionen und Städte wurden von Herrn Arthuis voll

und ganz geteilt. Er erläuterte die Position des Europäischen

Parlaments und beantwortete Fragen der AdR-Mitglieder. Dabei betonte

er: „Das Europäische Parlament prüft die Vorschläge der Kommission

für Notfallmaßnahmen im Fall eines Austritts ohne Abkommen

sorgfältig. Wenn es eines Tages zum Brexit kommt, dann wird er weder

für die Regionen noch für die Städte der EU 27 eine Strafe

darstellen.“

In den vergangenen zwei Jahren hat der AdR die möglichen

Auswirkungen des Brexits in mehreren Studien und politischen Debatten

untersucht, darunter auch in drei offenen Diskussionen mit dem

EU-Chefunterhändler Michel Barnier. Dabei zeigte sich, dass die

Punkte, die den Regional- und Kommunalpolitikern der EU und des

Vereinigten Königreichs am meisten am Herzen liegen, die potenziellen

Kosten für Häfen, Fischerei, Tourismus, Landwirtschaft sowie

Forschung und Bildung sind. Der AdR verabschiedete im März 2017 und

im Mai 2018 zwei politische Entschließungen und begann kürzlich

damit, die besten Instrumente zur grenzübergreifenden regionalen

Zusammenarbeit nach dem Brexit zu ermitteln.

