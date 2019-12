Können Kinder noch schwimmen?

Mehrere Anfragen im baden-württembergischen Landtag legen

offen, dass Schwimmunterricht an einer beachtlichen Zahl der Schulen nicht

angeboten wird. [1][2][3] Dies geht aus einer Umfrage des Kultusministeriums

hervor. [4] Die Piratenpartei appelliert an die Schulen, diese wichtige

Fähigkeit einem möglichst breiten Schülerkreis mitzugeben. Auch die

Landesregierung ist in der Verantwortung, entsprechend auf die Schulen

einzuwirken.

“Schwimmen ist eine essenzielle Fähigkeit, die nach Möglichkeit jeder Mensch

besitzen sollte. Sie kann im Zweifel das eigene und auch fremde Leben retten und

trägt generell zu einer besseren Lebensqualität bei”, kommentiert Adrian

Nöthlich, stellvertretender Landesvorsitzender und Schwimmtrainer. “Der Staat

sollte hier seinen Bildungsauftrag besser wahrnehmen. Dabei ist eine gemeinsame

Lösung zwischen Schulträgern und Land gefragt.”

Weite Wege und eine schlechtere Verfügbarkeit von Bädern führen zu einem starken

Stadt/Land-Gefälle.

“Ländliche Gebiete dürfen nicht abgehängt werden. Das ist ein fatales Zeichen

für die Landbevölkerung. Hier muss sich auch die Landesregierung trauen Geld in

die Hand zu nehmen, um kleine Bäder oder den Transport zu unterstützen”, so

Nöthlich weiter.

