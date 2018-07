Kostenlose Ferien für sozial benachteiligte Kinder (FOTO)

Am 08.07.2018 geht es los: In einem Zeitraum von neun Wochenwerden insgesamt rund 1.000 Kinder auf Ferienreisen der DeutschenFernsehlotterie geschickt. Mit ihren Kinderreisen setzt die DeutscheFernsehlotterie ein starkes Zeichen gegen soziale Ausgrenzung und fürmehr Chancengleichheit bei Kindern. In insgesamt 16 Camps inDeutschland erleben sie Ferien mit pädagogischem Mehrwert: So fütterndie Kinder im niedersächsischen Serengeti-Park Tiere und lernen vielüber den Naturschutz. An der Küste Schleswig-Holsteins stechen sie inSee und im bayerischen Tabaluga-Haus der Peter Maffay Stiftungschreiben Nachwuchsmusiker ihre Songs.

Chancengerechtigkeit für Kinder als zentrale Herausforderung

Rund zwei Millionen Kinder in Deutschland sind von Armut bedroht,

jedes siebte Kind lebt von Hartz IV Leistungen. Häufig vergessen –

der Alltag hinter den Zahlen: Kein Geld für Wünsche, für Urlaub, oft

beengte Wohnungen und verringerte Chancen, dem Lernniveau in der

Schule standzuhalten. Die materielle Not und fehlende soziale

Teilhabe sind eine schwere Hypothek, mit der Kinder ins Leben starten

und die ihre Zukunftschancen beeinflussen. „Chancengerechtigkeit für

Kinder herzustellen ist aus meiner Sicht eine der wichtigsten

Herausforderungen unserer Gesellschaft. Es darf in unserem Land keine

Frage des Geldes sein, ob ein Kind eine erfolgreiche Schulzeit und

erfüllende Freizeit genießen kann“, sagt Christian Kipper,

Geschäftsführer der Deutschen Fernsehlotterie und der Stiftung

Deutsches Hilfswerk. „Ferien sind für Kinder ein wichtiger Teil der

sozialen und kulturellen Teilhabe – Kinder aus einkommensschwachen

Familien dürfen hier nicht ausgeschlossen werden.“ Die Soziallotterie

hilft gemeinsam mit ihren Mitspielern deshalb neben den Kinderreisen

auch zahlreiche Projekte für Kinder, Jugendliche und Familien.

Die Kinderreisen haben Tradition: Bereits mit den ersten

Live-Ziehungen 1956 unterstützte das Erste Deutsche Fernsehen die

Hilfsaktion „Ein Platz an der Sonne“. Kinder aus dem zerstörten

Berlin erlebten durch die Einnahmen aus dem Losverkauf erholsame

Ferien in West-Deutschland. 2006 belebte die Fernsehlotterie die Idee

neu. Seither genossen insgesamt rund 6.000 Kinder unbeschwerte Tage

in den bundesweiten Feriencamps.

Um solche Erlebnisse zu ermöglichen, braucht es starke Partner:

Die Kinderkommission des Deutschen Bundestages unterstützt die

Fernsehlotterie seit 2013 und hat auch in diesem Jahr wieder die

Schirmherrschaft über die Kinderreisen der übernommen. Die Kommission

zur Wahrnehmung der Belange der Kinder ist ein Unterausschuss des

Ausschusses für Familie, Senioren, Frauen und Jugend.

Mehr als nur Erholung

„Wir bieten den Kindern nicht nur eine Woche lang Spaß, Erholung

und Ausbruch aus dem Alltag, sondern wollen ihre Stärken und Talente

fördern. Dieser hohe pädagogische Anspruch blieb in der Geschichte

der Kinderreisen bestehen“, erklärt Kipper. Im Serengeti-Park

Hodenhagen können sich die Kinder als Tierpfleger und

Raubtierbändiger versuchen. Sie erleben die Jungtiere des Parks aus

nächster Nähe und lassen den Abend bei Stockbrot am Lagerfeuer

ausklingen. Auf dem Schulbauernhöfen in Baden-Württemberg helfen die

jungen Feriengäste beim Füttern und Melken der Tiere und entdecken

die Natur für sich. In Sachsen-Anhalt tauchen die Kinder in die große

Welt des Zirkus ein. Unter Anleitung von Profi-Artisten entwickeln

die Kinder hier ein eigenes Programm für die Manege und feiern

Erfolgserlebnisse vor großem Publikum. Auch Sport darf in den Camps

nicht zu kurz kommen: Im Fußballcamp in Aurich erhalten die

motivierten Fußballfreunde Tipps und Tricks am runden Leder und im

Surf Camp auf Sylt stehen die Kinder das erste Mal selbst auf dem

Brett und erleben die Faszination des Wellenreitens.

Über die Deutsche Fernsehlotterie

Die Deutsche Fernsehlotterie ist die traditionsreichste

Soziallotterie Deutschlands. Zusammen mit ihren Mitspielern

unterstützt sie das Gemeinwesen im Land. Denn: Jedes Los hilft! Von

1956 bis heute erzielte sie einen karitativen Zweckertrag von über

1,9 Milliarden Euro und konnte so durch ihre Stiftung, das Deutsche

Hilfswerk, mehr als 8.500 Projekte fördern. Kindern, Jugendlichen und

Familien, Senioren, kranken Menschen und Menschen mit Behinderung

wird so ein besseres Leben ermöglicht. Gleichzeitig bietet die

Fernsehlotterie ihren Mitspielern die Chance auf Millionengewinne,

Sofortrenten und attraktive Sachgewinne.

