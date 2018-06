Landeszeitung Lüneburg: Der Islam muss ein Teil Deutschlands sein Die Kieler Islamwissenschaftlerin Prof. Anja Pistor-Hatam antwortet auf Horst Seehofer und Alexander Dobrindt

Von Joachim Zießler

Lüneburg/Kiel. Ein Gespenst geht um in den christlichen Parteien:

der Islam. Gehört er zu Deutschland oder nicht? Diese Frage hat die

Debatte über die Integration muslimischer Migranten zu einem harten

Konflikt der Schwesterparteien zugespitzt. „Wir können nicht den Gang

der Geschichte aufhalten“, sprang Bundestagspräsident Wolfgang

Schäuble (CDU) der Kanzlerin bei, die die Frage bejaht. In der CSU

wird das anders gesehen: Bundesinnenminister Horst Seehofer sagt, der

Ilsam gehörte nicht zu Deutschland, die hier lebenden Muslime aber

gehörten „selbstverständlich“ dazu. Alexander Dobrindt,

CSU-Landesgruppenchef im Bundestag, spitzte noch einmal zu: Der Islam

sei für Deutschland „kulturell nicht prägend, und er soll es auch

nicht werden“. Die Aussagen der CSU-Politiker stoßen bei deutschen

Islamwissenschaftlern auf Kritik: „Der Islam muss ein Teil

Deutschlands sein“, antwortet die Kieler Professorin Anja

Pistor-Hatam im „LZ-Interview der Woche“, sonst könnten hiesige

Muslime ihn nicht in Richtung eines moderneren, aufgeklärten Islam

weiterentwickeln. Die Forscherin betont, dass salafistische „Feinde

unserer Gesellschaft bekämpft werden müssen“. Aber sie mahnt

Politiker, die mit Ausgrenzungsstrategien gegenüber dem Islam auf

populistischem Stimmenfang sind: „Viele Einwanderer aus muslimischen

Ländern wollen ihren Platz in einer offenen Gesellschaft finden –

diese müssen wir unterstützen.“

Die christlichen Parteien haben sich über die künftige

Flüchtlingspolitik verkeilt. Dem Streit liegt aber auch ein

unterschiedliches Verständnis vom Islam zugrunde. Für Merkel und

Schäuble gehört er zu Deutschland, für Seehofer und Dobrindt nicht.

Leistet sich die Union eine Phantomdebatte angesichts von mehr als

fünf Prozent Muslimen im Land? Prof. Anja Pistor-Hatam: In der Tat.

Angesichts von rund 4,5 Millionen hier lebenden Muslimen lässt sich

die Präsenz ihrer Religion schlecht leugnen. Die Trennung, die Herr

Seehofer da vornimmt, kann nicht greifen. Institutionell ist der

Islam, der spätestens seit den 1970er-Jahren durch eigene

Organisationen und Moscheebauten in größerem Stil vertreten ist,

ohnehin längst auf gutem Weg, sich neben Christentum und Judentum zu

etablieren. Muslime haben in Deutschland nach dem Grundgesetz Artikel

4 ein Recht darauf, ihren Glauben zu leben. Worüber ausschließlich

gestritten werden sollte, ist der mögliche Missbrauch dieses Rechts

durch radikale Individuen oder Gruppen.

Gibt es überhaupt den Islam als einheitlichen Block? Pistor-Hatam:

Nein, den gibt es ebensowenig wie es „das Christentum“ gibt. So wie

sich die Christenheit in Katholiken, Protestanten und Orthodoxe mit

jeweils weiteren Untergruppen unterteilt, weist auch der Islam viele

Untergruppen auf. Es ist darüber hinaus unredlich, den Islam auf den

„Scharia-Islam“ zu reduzieren. AfD-Ideologe Albrecht Glaser hält den

Islam für nicht mit dem Grundgesetz vereinbar, weil er andere

Religionen als nicht gleichberechtigt einstufe. Hat er recht?

Pistor-Haram: Seine Aussage ist falsch und richtig zugleich. Falsch,

weil er verallgemeinert und das Selbstverständnis der islamischen

Religion ignoriert. So stellt der Koran Mohammad in die Tradition der

christlichen und jüdischen Propheten. Der Islam ist nach diesem

Verständnis eine der drei Abrahamitischen Religionen. Allerdings ist

der Islam nach demselben Selbstverständnis die einzig wahre Religion,

der sich Christen und Juden eigentlich anschließen müssten. Hier wird

es problematisch. Wie Christen und Juden als Minderheiten in

mehrheitlich muslimischen Ländern behandelt werden, ist wieder von

Land zu Land unterschiedlich und richtet sich seit Gründung der

modernen Nationalstaaten nicht unbedingt nach der Scharia.

Gibt es in Deutschland Tendenzen für die Entwicklung eines

modernen, aufgeklärten Islam, der Privatsache ist und keine

Handlungsanweisung auch für das staatliche Leben? Pistor-Hatam: Hier

gibt es erhebliche Unterschiede zwischen dem Islam in überwiegend

muslimischen Ländern und dem Islam in der Diaspora. So gibt es in

Deutschland durchaus Muslime, die ein Verhältnis zu ihrer Religion

haben wie etwa die Christen in der Mehrheitsbevölkerung, also die

Religion als Privatsache ansehen. Gleichzeitig ist der Islam in hohem

Maße Orthopraxie, also steht das gemeinsame Handeln – etwa Fasten und

Beten – im Mittelpunkt. Orthopraxie und Säkularismus schließen

einander aber nicht unbedingt aus. Wie wichtig z. B. das gemeinsame

Fastenbrechen in Deutschland inzwischen ist, sieht man daran, dass

hochrangige Politiker in ihren Städten oder Bundesländern daran

teilnehmen, wie gerade erst der Ministerpräsident

Schleswig-Holsteins.

Dienen Kruzifixe in Schulen der Rückbesinnung auf christliche

Werte oder nur der Identitätsstiftung durch Abgrenzung? Pistor-Hatam:

Ich bezweifele, dass dies überhaupt identitässtiftend wirkt. Das

Aufhängen von Kruzifixen scheint mir eher die Säkularisierung eines

christlichen Symbols zu sein, indem es für politische Zwecke

missbraucht wird. Die Frage ist, ob man nicht noch andere Symbole

neben das Kreuz hängen müsste. Wie viele Menschen gehören noch den

christlichen Kirchen an? Wie viele haben noch eine christliche

Identität? So wirkt die CSU-Aktion ausgrenzend gegenüber einem großen

Teil der deutschen Bevölkerung.

Sie kritisieren die Beschwörung eines christlich-jüdischen Erbes

als scheinheilig. Warum? Pistor-Hatam: Weil es pure Ausgrenzung ist,

sich auf ein lediglich vermeintliches christlich-jüdisches Erbe zu

berufen, um Muslime als nicht dazugehörig zu klassifizieren. Zudem

verbietet der Blick auf den nationalsozialistischen Völkermord an den

Juden sowie mittelalterliche Pogrome, sich mit jüdischen Wurzeln

unserer Kultur zu schmücken. Das Tätervolk vereinnahmt und

instrumentalisiert hier die Opfer für aktuelle politische Ziele.

Ist die Scharia ein Gesetzbuch voll mittelalterlich-drakonischer

Strafen? Pistor-Hatam: Nein. Erstens ist die Scharia kein Gesetzbuch

im klassischen Sinne. Der Scharia liegen als Hauptquellen der Koran

und die Sunna, also die vom Propheten überlieferten Handlungen und

Aussagen, zugrunde. Da beide Rechtsquellen nicht ausreichen, wurden

zudem der Konsens der Gelehrten eines Zeitalters und der

Analogieschluss etabliert. Grundsätzlich ist der Koran kein

Gesetzbuch, sondern eine Offenbarungsschrift, auch wenn darin sowohl

das Verhältnis des Menschen zu Gott als auch das Verhältnis der

Menschen untereinander geregelt werden. Drakonische Strafen finden

sich im Koran für diejenigen, die göttlichen Geboten zuwiderhandeln –

Unzucht, Diebstahl, Alkoholgenuß, Verleumdung wegen Ehebruchs,

räuberischer Überfall. Bestraft werden darf jemand allerdings nur

dann, wenn sein bzw. ihr Vergehen zweifelsfrei belegt ist, etwa durch

Zeugen. Auch das Verhältnis zwischen den Menschen wird nicht bis ins

Detail geregelt. Von besonderer Bedeutung ist die Auslegung, also die

Exegese des Korans durch die Rechtsgelehrten. Erst dadurch kann diese

Offenbarungsschrift verstanden und Rechtsvorschriften ermittelt

werden. Schließlich gibt es noch das Rechtsgutachten, die Fatwa.

Durch diese Rechtsgutachten, die die muslimischen Gläubigen bei

Gelehrten erbeten können, wird das islamische Recht ständig

weiterentwickelt. Und dies auch noch abhängig vom Standort. Länder

wie Iran haben etwa das islamische Recht in ihrem Sinne, in diesem

Fall im Sinne des zwölferschiitischen Zweiges moderner iranischer

Prägung kodifiziert. In den meisten Ländern mit muslimischer

Bevölkerungsmehrheit basiert zwar das Familienrecht auf der Scharia,

viele andere Rechtsgebiete richten sich jedoch nach europäischen

Rechtsvorbildern.

In welchen Bereichen wird die Scharia in Deutschland angewandt?

Pistor-Hatam: Nehmen wir z. B. das Fasten. Zwar gilt dies im Monat

Ramadan als eine der fünf Säulen des Islams, doch gibt es Ausnahmen

von diesem Gebot. So sind minderjährige Kinder, Kranke, Reisende oder

Schwangere vom Fasten entbunden. Gegebenenfalls können sie es zu

einem anderen Zeitpunkt nachholen. Problematisch für die deutsche

Gesellschaft sind aber die Bereiche, welche die Menschenrechte

betreffen oder die Stellung von Mann und Frau. So sind laut Koran

zwar Mann und Frau vor Gott als Menschen gleich, haben jedoch nach

Gelehrtenmeinung unterschiedliche Funktionen in Familie und

Gesellschaft. Eine Gleichberechtigung und -behandlung im modernen

Sinne besteht nach islamischem Recht weder für Frauen noch für

Nicht-Musliminnen und Muslime.

Gründet sich die Unterdrückung der Frau in muslimischen Ländern

eher auf dem Koran oder eher auf kulturellen Traditionen?

Pistor-Hatam: „Unterdrückung“ ist ein moderner Begriff, den wir nicht

einfach auf einen Text der der Spätantike anwenden können. Die Frage

ist vielmehr, ob sich durch den Koran die Situation von Frauen und

Mädchen im 7. Jahrhundert änderte und wie wir heute mit koranischen

Aussagen umgehen. Auch wenn es seit Jahrzehnten Ansätze einer

feministischen Koranauslegung gibt, läßt sich die Gleichstellung von

Frau und Mann, so wie sie das Grundgesetz vorschreibt, ebensowenig

aus dem Koran ableiten wie aus der Bibel. Natürlich sind auch

außerreligiöse Traditionen wirkmächtig bei der Benachteiligung von

Frauen, etwas wenn man sich die patriarchalische Stammesstruktur

Afghanistans ansieht. Aber Männerdominanz oder eine Überhöhung der

Ehre ist nicht an Religion gekoppelt, blickt man etwa auf die Lage

vieler Frauen im katholischen Sizilien.

Kann ein Schub der Modernisierung vom liberaleren Islam in der

Diaspora zurück in die Kerngebiete ausgehen? Pistor-Hatam: Das ist

schwer zu sagen. Welche Islame entwickeln sich außerhalb der

islamischen Länder? Bereits unter Bundesbildungsministerin Schavan

wurden 2011 Professuren für islamische Theologie in Deutschland

eingerichtet, um nach hiesigen wissenschaftlichen Standards Theologen

auszubilden. Bei aller Kritik an traditioneller islamischer

Rechtsgelehrsamkeit sollte man bedenken, dass wir hierzulande auch

erst seit dem 19. Jahrhundert historisch-kritisch mit der Bibel

umgehen, indem wir sie als historischen, gewachsenen Text und nicht

als Wort Gottes betrachten. Das war – bezogen auf den

historisch-kritischen Umgang mit dem Koran – in der islamischen Welt

bisher nur in der Türkei möglich. Eine wesentliche Antwort auf die

Herren Seehofer und Dobrindt muss daher lauten: Der Islam muss Teil

Deutschlands sein, sonst können wir nicht die Rahmenbedingungen

schaffen, damit hiesige Muslime ihn weiterentwickeln.

Integration bedarf Integrationsbereitschaft auf der einen und

Integrationsangebote auf der anderen Seite. Züchten Politiker, die in

einen Ausgrenzungswettbewerb treten, neue Feinde? Pistor-Hatam: Sie

bestätigen zumindest einige Muslime in der Ansicht, dass sie in

Deutschland gar nicht integriert werden sollen. Und sie verprellen

diejenigen Deutschen, die Muslime sind. Wir können nicht alle

Menschen für unsere rechtsstaatlichen Prinzipien und unsere

pluralistische Gesellschaft gewinnen. Die Feinde unserer

Gesellschaft, egal welcher Religion oder Weltanschauung, müssen

bekämpft werden. Doch viele Einwanderer aus muslimischen Ländern

wollen ihren Platz in einer offenen Gesellschaft finden – diese

müssen wir unterstützen.

Ist hierzulande der Koran die Quelle der Radikalsierung von

Fundamenalisten oder eher die gescheiterte Integration derjenigen,

die zwischen Kulturen verloren gehen? Pistor-Hatam: Es sind

sicherlich beide Aspekte relevant. So kann sich der IS zwar auf

einzelne Koran-Verse als Rechtfertigung für seinen Terror berufen:

„Tötet die Ungläubigen, wo immer ihr sie findet.“ Aber jede Aussage

einer heiligen Schrift muss in ihren Zusammenhang gestellt werden.

Dieser Vers etwa war ein Aufruf an die Muslime im 7. Jahrhundert, als

die Muslime eine bedrohte Minderheit waren. Exegese wird von

islamistischen Terroristen jedoch verworfen. Auch in der Bibel stehen

Sätze, die wir, solange wir keine Fundamentalisten sind, nicht

wörtlich nehmen.Der Koran kann nur als Quelle für Radikalisierung

funktionieren, wenn man große Teile, die zur Achtung des anderen

mahnen, ebenso ignoriert wie die Koranauslegung und die

Mehrheitsmeinung der Muslime. Die Gründe, welche gerade junge

Menschen dazu bewegen, sich z. B. dem IS anzuschließen, sind

individuell unterschiedlich. Soziologisch interessant ist ein Ansatz,

die Ausreise vieler Muslime aus westlichen Gesellschaften zum IS als

eine Art jugendlicher Protestbewegung zu sehen.

