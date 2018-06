Landeszeitung Lüneburg: Der Kuss der Systemfeinde Italien-Experte Roman Maruhn sieht Pakt der Populisten als Sonderfall, aber auch als Menetekel für ganz Europa

Von Joachim Zießler

Lüneburg/Palermo. Das an politischen Kuriositäten nicht eben arme

Italien versucht sich gerade an einem gewagten Experiment: In Rom

wurde eine Regierung aus Rechts- und Linkspopulisten vereidigt und

von beiden Kammern des Parlaments bestätigt. Minister von Lega und

Movimento 5 Stelle haben auf den Sesseln der Macht Platz genommen,

die sie über Jahre mit Verachtung überzogen und bekämpft haben.

Können Feinde des Systems das System regieren, ohne dass es zu

Verwerfungen kommt? Der Politologe und ausgewiesene Italien-Kenner

Roman Maruhn ist im Interview der Woche skeptisch: „Es gibt sehr

viele Ungereimtheiten zwischen den Parteien, deren

Wahlkampfversprechen waren leichtfertig, weil sie nicht zu

finanzieren sind.“ Nach der auch für italienische Verhältnisse langen

Zeit der Regierungsbildung kann das Land den Wahlkampfmodus nicht

verlassen. Am Sonntag stehen Kommunalwahlen an. „Einer der Gründe,

warum Lega-Chef Matteo Salvini derzeit mit fremdenfeindlichen

Vorstößen omnipräsent ist“, sagt Roman Maruhn, der am Goethe-Institut

in Palermo arbeitet. Symbolische Attacken gegen Flüchtlinge sollen

die eigene Anhängerschaft ruhigstellen, so lange die

Populisten-Regierung noch keine reale Politik machen konnte. Zwar sei

der Aufstieg der Populisten in Italien Teil der weltweiten Revolte

gegen die Globalisierung, so Maruhn, aber auch ein Sonderfall: „Eine

derartig verfassungsfeindliche Partei wie die Lega wäre in anderen

Ländern gar nicht zur Wahl zugelassen worden.“

Wie lässt sich die Wut der Italiener erklären? Roman Maruhn: Dem

Wahlerfolg der Populisten liegt Wut zugrunde, mehr aber noch

Frustration. Die Italiener sind mehrheitlich frustriert über eine

Politik, die schon seit Jahrzehnten keine Antworten mehr findet auf

die großen Fragen der Nation wie auf die Bedürfnisse der Bürger. So

sind Familien- und Industriepolitik quasi nicht vorhanden – auch

nicht im Koalitionsvertrag der beiden neuen Regierungspartner. In den

letzten fünf Jahren unter dem Partito Democratico wurde an

Stellschrauben des Sozialstaats gedreht, etwa eine

Arbeitslosenversicherung eingeführt, doch weite Teile der Bevölkerung

profitierten nicht von den Neuerungen. Trotz einer wieder wachsenden

Wirtschaft verharrt die Jugendarbeitslosigkeit auf Rekordniveau, ist

die Geburtenrate auf dem Tiefstpunkt, weil die Menschen für sich

keine Zukunft mehr sehen. Die Familie bleibt das zentrale soziale

Sicherungssystem. In dieser Situation misstrauten die Bürger den

alten Parteien und honorierten das Schlüsselangebot der Cinque

Stelle, ein Grundeinkommen einzuführen. Aus deutscher Perspektive

wäre dies eher als Sozialhilfe oder Hartz IV zu bezeichnen. Die Lega

punktete mit der populistischen Technik, eine Bevölkerungsgruppe, die

sich nicht wehren kann, als Sündenbock anzubieten – Ausländer,

insbesondere Afrikaner ohne gültige Aufenthaltserlaubnis. Beide

Parteien haben aus der Opposition – also bar jeder Verantwortung für

Missstände – einen aggressiven Wahlkampf geführt und sind für

leichtfertige Versprechungen belohnt worden.

Wie sie sagten, hat der Partito Democratico Reformen angeschoben,

aber einige Schichten nicht erreicht. Erklärt sich daraus die

Verachtung, die Matteo Renzi entgegenschlug? Maruhn: Nur zum Teil.

Denn in seiner Amtszeit waren klar positive Trends zu verzeichnen. So

wurde Italien weltoffener. Zugleich wurde das Migranten-Management

professioneller, in Teilen auch härter. Zugleich gelang es, die EU in

Haushaltsfragen zu mehr Flexibilität zu bewegen, was dabei half, den

Haushalt zu konsolidieren. Aber Renzi stellte sich zu sehr in den

Mittelpunkt, kam auch in seiner eigenen Partei schlicht als arrogant

rüber. Dafür musste er zahlen: So nutzten viele Bürger Renzis

Hauptprojekt, das Referendum über eine Verfassungsreform, die den

italienischen Staat effizienter machen sollte, um mit ihm

abzurechnen.

Wie groß ist die Verantwortung der alten Parteien und Silvio

Berlusconis für die weitgehende Verachtung der politischen Kaste?

Maruhn: Der Respekt vor der politischen Klasse ging verloren im Zuge

der „Mani pulite“, der „sauberen Hände“, wie die Aufdeckung korrupter

Praktiken der politischen Elite ab 1992 genannt wurde. Durch den

Niedergang der Democrazia Cristiana und dem sozialdemokratischen

Partito Socialista Italiano wurde das politische System instabil.

Und nicht zufällig gelten die Jahre 1993 bis 2013, also die, in denen

Silvio Berlusconi maßgeblich für den Kurs Italiens war, als die

„verlorenen zwei Jahrzehnte“, in denen notwendige Reformen

unterblieben. Die Krise ist seit 2011 auf ihrem Höhepunkt. Seitdem

haben Cinque Stelle und Lega Zulauf – auch, weil sich die Menschen

von diesen Parteien erhoffen, dass sie einen Umbruch zu ihren Lasten

verhindern würden.

Berlusconi verachtet Gesetze, verstößt mit Genuss gegen Etikette,

sucht Männerfreundschaften mit Autokraten, ist übergriffig gegenüber

Frauen und profitierte von starker publizistischer Unterstützung. Ist

er ein Vorläufer Trumps? Maruhn: Tatsächlich waren viele Italiener

glücklich über Trumps Wahl, waren sie doch fortan nicht mehr allein

mit dem Makel behaftet, eine Art Politclown ins mächtigste Amt

gewählt zu haben. Tatsächlich trägt Berlusconi persönlich

Verantwortung für das beklagenswerte Frauenbild in Italien, weil er

sich mit seinen „bunga bunga“-Partys mit minderjährigen

Prostituierten brüstete. Und wie kann vom einfachen Bürger

Steuerehrlichkeit erwartet werden, wenn ihm sein Ministerpräsident im

Wahlkampf rät: „Sind Dir die Steuern zu hoch, zahle nicht!“?

Ist der Aufstieg der italienischen Populisten lediglich ein Teil

einer globalen Revolte gegen die Globalisierung oder gibt es einen

spezifisch italienischen Anteil? Maruhn: Es ist beides richtig, aber

das typisch italienische Momentum ist gerade bei der Lega stark. Eine

derart in Gegnerschaft zum System stehende Partei wäre in anderen

Staaten als verfassungsfeindlich verboten worden. Und auch wenn sich

im Movimento Cinque Stelle Elemente klassischer Protestparteien

finden, ist sie derart stark ein Projekt ihres Gründers Beppe Grillo

und von Anbeginn an vor allem eine Anti-Berlusconi-Bewegung, dass

auch sie als italienischer Sonderfall gelten kann. In der Folge

können zwei Anti-System-Parteien die Regierung stellen.

Gibt es eine europäische oder sogar deutsche Mitverantwortung –

Stichworte Flüchtlingskrise und Sparkommissar – für die Entstehung

einer verlorenen Generation der 25-40-Jährigen, die keine Chance auf

einen Job hatten? Maruhn: Aus italienischer Perspektive lautet die

Antwort: ja! Ich würde dies allerdings bestreiten, weil andere

europäische Länder vergleichbare Krisen gemeistert haben, ohne nach

Sündenböcken zu suchen. Deutschland bekommt viel von der Polemik ab,

weil es als größtes Land im Ministerrat und Europäischem Parlament am

meisten Einfluss auf das Management der Finanz- und Schuldenkrise

hat. Dass andere europäische Schwergewichte sich in der Krise

weggeduckt haben, wird bei einer solchen Sichtweise allerdings

ignoriert. Es lohnt sich, daran zu erinnern, dass Italien in die

größten Probleme schlitterte, als Berlusconi 2011 die Märkte glauben

ließ, Italien könne seine Schulden nicht zurückzahlen wollen. Diesen

handwerklichen Regierungsfehler mussten die Italiener ausbaden. Doch

wer als Nation während des Diskussionsprozesses in der EU gerne

abseits steht, um danach zu protestieren und den Schuldigen außerhalb

der eigenen Landesgrenzen zu suchen, ist nicht reif für die EU.

Sowohl Beppe Grillo als auch Salvini liebäugeln immer mal wieder

mit einem „Marsch auf Rom“. Nur Effekthascherei oder Ausdruch einer

nicht vollzogenen Vergangenheitsbewältigung in Bezug auf den

Faschismus? Maruhn: In der Tat ist die Botschaft verstörend, weil sie

die Drohung mit einer außerparlamentarischen Machtübernahme

beinhaltet. So etwas ist wohl nur möglich, weil sich Italien nach dem

Krieg umstandslos in die Tradition des Widerstandes gestellt und so

das Trugbild genährt hat, den Faschismus aus eigener Kraft überwunden

zu haben. Ein möglicher „Marsch auf Rom“ in Nachahmung von Benito

Mussolini hat sich nun erledigt. Cinque Stelle und Lega werden die

Regierung übernehmen, obwohl sie diese Option im Wahlkampf verneint

haben. Bei anderen Parteien haben sie eine derartige Wendigkeit oft

als „Wahlbetrug“ gegeißelt.

Während die Lega vor allem im Norden Anhänger hat, wurden die

Cinque Stelle vor allem im Süden gewählt. Kann dieses Bündnis über

die historische Kluft hinweg, die Italien teilt, überhaupt

funktionieren? Maruhn: Das ist eine wichtige Frage. Es gibt so viele

Ungereimtheiten zwischen beiden Parteien, dass ich mir nicht

vorstellen kann, dass diese Regierung zu einer Versöhnung von Nord

und Süd beitragen kann.

Die beiden populistischen Parteien wollen trotz immenser

Staatsschulden ein Füllhorn an Wohltaten – 780 Euro Grundeinkommen

und Steuersenkungen – über den Wählern ausschütten. Ist ihr

eigentliches Ziel der Italoexit? Maruhn: Diese Bedenken hatte auch

Staatspräsident Mattarella. Die aktuellen Töne aus Rom klingen

anders. Ich glaube nicht, dass die Regierung offen europäisches Recht

brechen will. Für einen Austritt aus dem Euro oder der EU gibt es in

Italien auch keine Mehrheit. Gleichwohl spielt Salvini derzeit stark

die nationale Karte und kündigt an, künftig in der EU Nein sagen zu

wollen.

Sind vor den Kommunalwahlen am Sonntag harte Abschiebemaßnahmen zu

erwarten, mit denen Salvini bei seiner Klientel punkten könnte?

Maruhn: Eindeutig. Jüngst wurde in Kalabrien ein aus Afrika

stammender Gewerkschafter erschossen – und die neuen

Regierungsparteien schwiegen. Dafür wurden sie allerdings hart

kritisiert. Man kann nur hoffen, dass sich die Kabinettsmitglieder

nach ihrer Vereidigung stärker bemühen, eine Regierung für alle

Italiener zu sein.

Europa hat sich weitgehend bedeckt gehalten. Wäre ein Vorstoß der

EU oder der Kanzlerin sogar kontraproduktiv? Maruhn: Die EU ist ein

besonderer Verein aus entwickelten Demokratien mit hohen

rechtsstaatlichen Standards. Insofern darf man die Augen nicht

verschließen und muss auch mal kritisieren. Dabei ist es allerdings

wichtig, sachlich zu bleiben und verletzende Töne und nationale

Stereotypen zu vermeiden. Das Titelbild des Spiegel etwa – „Ciao

Amore“ mit dem aus Spaghetti geformten Henkersstrick hat hier für

große Aufregung gesorgt. Auf beiden Seiten ist ein dickes Fell

vonnöten, damit künftige Verhandlungen glücken können.

