neues deutschland: Vize-Präsidentin der Deutsch-Israelischen Gesellschaft (DIG), Maya Zehden, spricht sich für Verbot der Al-Quds-Demonstration am 9. Juni in Berlin aus

»Der Al-Quds-Marsch ist nichts anderes als ein

unverhohlener Aufruf zu Volksverhetzung«, sagt die Vizepräsidentin

der DIG, Maya Zehden, der in Berlin erscheinenden Tageszeitung „Neues

Deutschland“ (Donnerstagsausgabe). Es sei „unerträglich“, dass Jahr

für Jahr Unterstützer des iranischen Terrorregimes zusammen mit

Anhängern der libanesischen Hisbollahmiliz und anderen Antisemiten in

der Bundeshauptstadt gegen das Existenzrecht Israels aufmarschieren

dürften. „Unsere Demokratie darf nicht dazu benutzt werden, um Hass

und Hetze auf die Straße zu tragen“, sagt Zehden. Auch der

Antisemitismusbeauftragte der Bundesregierung, Felix Klein, hatte

sich für ein Verbot der Demonstration ausgesprochen. Seit 1994

demonstrieren jedes Jahr zum Ende des islamischen Fastenmonats

Ramadan Unterstützer des theokratischen Regimes im Iran für die

„Rückeroberung“ Jerusalems und gegen das Existenzrecht Israels unter

anderem in Berlin.

