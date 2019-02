Landeszeitung Lüneburg: Die Saat der Agitatoren geht auf David McAllister, EU-Abgeordneter und ehemaliger Niedersächsischer Ministerpräsident, sieht im Brexit einen Weckruf für Demokraten

Von Joachim Zießler

Wer die jüngsten Unterhausdebatten zum Brexit verfolgt hat, hörte

fast nur innenpolitische Erwägungen, kaum außenpolitische. Wähnen

sich die Parlamentarier noch auf der Kommandobrücke des Empires?

Europa werde schon irgendwie folgen…. David McAllister: Der Brexit

ist ein historischer Fehler. Aber wenn das Vereinigte Königreich

schon aus der EU ausscheidet, sollte dies in einem geregelten

Verfahren über die Bühne gehen. 18 Monate lang haben London und die

EU-27 verhandelt. Das britische Unterhaus lehnt das Abkommen wegen

der Regeln zum sogenannten Backstop ab, also der

Versicherungsklausel, um eine harte Grenze zwischen Irland und

Nordirland zu verhindern. Nun müssen die britische Regierung und das

Unterhaus einen konstruktiven Weg nach vorne aufzeigen. Das

Austrittsabkommen, der gemeinsam ausgehandelte Kompromiss, sollte

nicht noch mal aufgeschnürt werden. Die Frage, wie die Grenze

zwischen Irland und Nordirland gestaltet werden kann, sollte im

Detail in den Verhandlungen über die künftigen Beziehungen geregelt

werden.

Wie ist zu erklären, dass die immer als vorbildlich betrachtete

Westminster-Demokratie fast drei Jahre verstreichen ließ, bis es zu

partei- und Brexitlager-übergreifenden Gesprächen kam? Die

Debattenkultur im Unterhaus ist sehr konfrontativ. Dass es die

Premierministerin und der Oppositionsführer in einer Frage von

nationaler Bedeutung nicht geschafft haben, bereits früher

vertraulich miteinander zu sprechen, hat verwundert. Das ist bei uns

in Deutschland anders, hier sind Kanzler beziehungsweise Kanzlerin

sowie die Spitzen der Opposition stets gesprächsfähig. Diese

Gesprächskultur sollten wir uns in Berlin auf jeden Fall bewahren.

Läuft im House of Commons nur noch das Blame Game, also der

Versuch, die Schuld für alle kommenden Härten auf den Gegner zu

schieben? Teile des britischen Parlaments wollen die Probleme, die

zwischen Irland und Nordirland entstehen könnten, der EU anlasten.

Dem muss klar widersprochen werden. Wir haben um den Brexit nicht

gebeten. Das ist eine britische Entscheidung. Wer aber Binnenmarkt

und Zollunion verlässt, nimmt zwangsläufig eine Außengrenze auf der

irischen Insel in Kauf. Deswegen müssen die Verursacher dieses

Dilemmas einen konstruktiven Ausweg aufzeigen. Die „Troubles“

genannten, gewalttätigen Auseinandersetzungen in Nordirland haben

3.000 Menschen das Leben gekostet. Mit dem Karfreitags-Abkommen von

1998 ist diese dramatische Auseinandersetzung beendet worden. Dieser

Erfolg, der auch durch Unterstützung der EU zustande kam, darf unter

keinen Umständen gefährdet werden.

Schuldzuweisungen nach Brüssel haben im Königreich seit

Jahrzehnten Konjunktur. Wäre ein harter Brexit nicht zumindest in dem

einen Punkt im Interesse des Kontinents, dass die EU nicht länger als

Sündenbock herhalten muss? In der Tat haben so manche britische

Politiker über Jahre das Spiel gespielt: Erfolg ist immer national

begründet, Misserfolg europäisch. Dadurch haben sie ihren Beitrag

dazu geleistet, dass die Frustration über die EU im Vereinigten

Königreich wuchs. Britische Politiker haben es offenbar nicht

geschafft, den Bürgern die Vorzüge der EU zu vermitteln. Die

Entwicklung bedauere ich sehr, aber realistisch betrachtet muss man

von einem „Farewell“ der Briten ausgehen. Ein ungeregelter,

chaotischer Brexit sollte unbedingt vermieden werden.

Was wird Europa an strategischem Denken und Weltzugewandtheit

verloren gehen? Wir verlieren das nach Einwohnern drittgrößte und

wirtschaftlich zweitstärkste EU-Mitglied. Zudem werden der britische

Pragmatismus und die hohe Kunst britischer Diplomatie fehlen. Uns

eint der Wunsch, auch künftig ein möglichst enges Verhältnis

außerhalb der EU zu gestalten.

Die von Ihnen so gelobten britischen Diplomaten scheinen aber doch

überrascht, dass sich die 27 nicht auseinanderdividieren lassen… Es

hat britische Versuche gegeben, die Einheit der EU-27 aufzubrechen.

Das misslang. Die Brexit-Verhandlungen haben aufgezeigt, wie stark

die Europäische Union ist, sofern sie einig auftritt. Allerdings gibt

es hier keine Gewinner, sondern nur Verlierer. Hier trifft das Zitat

des niederländischen Regierungschefs Mark Rutte: „I hate Brexit from

every angle“ – „Ich hasse den Brexit aus jedem Blickwinkel“. Es ist

vor allem besonders bitter für die jungen Menschen. Denn sie werden

Nachteile einfahren.

Ist Theresa May eine Fantastin, weil sie erwartet, dass die EU das

Paket noch mal aufschnürt oder eine fantastische Pokerspielerin, weil

sie erwartet, dass die EU oder Labour dem Druck nicht standhalten

werden? Theresa May hat vergangene Woche in Brüssel ihre hinreichend

bekannte Position nochmals unterstrichen, wonach das

Austrittsabkommen im britischen Parlament nicht mehrheitsfähig sei.

Nun ist aber London in der Verantwortung, „alternative arrangements“

vorzulegen. Die EU ist offen für konstruktive Vorschläge. Eine harte

Grenze wird aber nicht einfach dadurch vermieden, dass man das Mantra

wiederholt: „Eine harte Grenze wird es nicht geben.“

Der Europäische Gerichtshof hat May ein unerwartetes Druckmittel

in die Hand gegeben: die Möglichkeit, den Brexit einfach abzublasen.

Wird sie ihre Gegner damit einschüchtern können? Diese Entscheidung

des EuGH war nicht ohne weiteres zu erwarten. Demnach kann das

Vereinigte Königreich die Brexit-Entscheidung ohne Zustimmung der

anderen EU-Staaten einseitig zurücknehmen. Aber dazu müsste es im

Parlament eine Mehrheit für ein zweites Referendum geben und bei

dieser Neuauflage ein Votum gegen den Brexit. Das scheint derzeit

nicht realistisch.

Wird der Brexit einst ein Lehrbuchbeispiel dafür werden, wie eine

innerparteiliche Spaltung, falsche Versprechungen und Naivität die

älteste Demokratie der Welt in eine Krise stürzen konnten? Der Brexit

ist das traurige Beispiel dafür, was Populisten und Nationalisten mit

unverantwortlicher Agitation anrichten können. Die schwierige

politische Lage in London ist das Werk der Brexiteers aus dem Jahr

2016. Ihre Saat ist aufgegangen.

Der Brexit war die Folge einer tiefen Spaltung der britischen

Gesellschaft. Und nun wird er diese Spaltung wohl noch vertiefen. Was

könnte die Briten mit sich versöhnen? Als jemand, der sich häufig im

Vereinigten Königreich aufhält, ist mir aufgefallen, dass der

Brexit-Wahlkampf für britische Verhältnisse ungewöhnlich

polarisierend war. Das Ergebnis im Juni 2016 hat die vielschichtige

Spaltung der britischen Gesellschaft dokumentiert. Zwei Nationen –

Schottland und Nordirland – waren gegen den Brexit, zwei andere –

England und Wales – waren mehrheitlich dafür. London, Cambridge und

Oxford stimmten pro EU; dagegen gab es eine schroffe Ablehnung an der

englischen Ostküste und im zum Teil deindustrialisierten Norden.

Wirtschaftlich schwächer gestellte Menschen stimmten anders ab als

wohlhabende. Unterschiede gab es im Abstimmungsverhalten je nach

Bildungsstand und auch zwischen Jung und Alt. Es ist die Aufgabe der

britischen Politik, diese gesellschaftliche Spaltung zu überwinden.

Das wird Jahre dauern.

Fürchten Sie, dass das Projekt Europa im Mai leckschlägt? Die

Briten werden draußen, Europagegner aber vermutlich zahlreicher im

Parlament drin sein…. Die EU-27 werden geschlossen weitermachen.

Kein einziges Land beabsichtigt dem britischen Beispiel zu folgen.

Die Europäische Union steht bei der Wahl am 26. Mai definitiv vor

einer Richtungsentscheidung. Die europäische Integration ist einem

Angriff der Demagogen und Populisten von ganz rechts und ganz links

ausgesetzt. Es gilt, im neugewählten Europäischen Parlament eine

verantwortungsbewusste Mehrheit der pro-europäischen Kräfte zu

schmieden. Die Europäische Volkspartei ist dazu beispielsweise mit

Sozialdemokraten und Liberalen bereit. Das beste Rezept gegen die

Gegner eines vereinten Europas ist eine höhere Wahlbeteiligung. Es

ist jetzt an der Zeit, dass die schweigende Mehrheit der

proeuropäischen Bürger aufsteht. Insofern könnte der Brexit ein

Weckruf sein.

Zur Person

Der ehemalige niedersächsische Ministerpräsident David McAllister

(48) ist Europaabgeordneter und leitet im Europäischen Parlament den

Ausschuss für auswärtige Angelegenheiten. Der CDU-Politiker war der

erste deutsche Ministerpräsident mit doppelter Staatsbürgerschaft.

McAllisters Vater stammt aus Glasgow, er wuchs zweisprachig auf.

