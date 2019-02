Mittelbayerische Zeitung: Wir lieben jetzt auch Käfer/Die Bürger in Bayern diktieren ihrer Regierung mehr Artenschutz ins Arbeitsheft. Ein bisschen Ablasshandel war aber wohl auch dabei. Von Bernhard Fleischmann

Insekten sind wichtig – überlebenswichtig für

alle Erdenbewohner. Wissenschaftler wissen das. Eine große Zahl von

Menschen blendet diese Tatsache in ihrer Egozentrik aus. Das ist etwa

bei Kreationisten sehr klar zu sehen. Diese sind davon überzeugt,

dass die Welt, so wie sie ist, am 23. Oktober 4004 vor Christus von

Gott in allen Details erschaffen worden sei – mit dem Menschen als

Krönung. Ohne nachzurechnen, ob das ein eigentlich arbeitsfreier

Sonntag oder ein Montag war, soll auf diesen Glauben der 1964

verstorbene Evolutionstheoretiker John Haldane mit schönstem

hintergründigen Humor geantwortet haben: Gott scheint eine

übertriebene Vorliebe für Käfer zu haben. Denn geschätzt dürfte etwa

jede vierte Tierart auf Erden käfertypische Merkmale aufweisen. Nicht

nur faktenverachtende Gläubige bringen wenig Sinn für das Kleingetier

auf. Auch aufgeklärte modernere Menschen reagieren bestenfalls mit

Gleichgültigkeit, sogar eher mit Abscheu oder gar Furcht – man denke

an Spinnen. Insofern ist der überwältigend ausgefallene Erfolg des

Volksbegehrens „Rettet die Bienen“ für mehr Artenvielfalt auf den

ersten Blick eine Überraschung. Doch die Initiatoren haben viel

richtig gemacht, um die Menschen mitzureißen. Maja wirkte als

Covergirl so unwiderstehlich, dass die Starnberger reihenweise mit

SUVs nah ans Rathaus heranbrummten, um sich in die Listen

einzutragen. Stellenweise wirkte es wie ein Ablasshandel. Es

erleichtert das Gewissen, wenn man hinterher die Flüge für das

laufende Jahr bucht und sich den CO2-Ausgleich spart. Und damit zum

ernsthaften Kern dieses Volksbegehrens: Wer denkt, es reicht, wenn

die Bauern ein paar Wiesen ein bisschen bunter blühen lassen und

vielleicht auch wieder mal ein farbenfroher Schmetterling zu sehen

ist, der irrt. Doch den meisten Unterzeichnern dürfte das bewusst

gewesen sein. Es besteht offenbar eine tiefergehende Sehnsucht nach

einer besser geschützten und intakten Umwelt. Dass die meisten von

uns sehr dankbar sind, wenn sie sich selbst möglichst wenig dafür

einschränken müssen, steht fest. Aber immer stärker verbreitet sich

das Unbehagen, dass die fortschreitende Zerstörung der Natur uns

demnächst schwer auf die Füße fallen könnte – jedem persönlich. Wer

sich umblickt, den beschleicht alsbald das Gefühl: Das geht schief.

Das Insektensterben ist dafür ein augenfälliges Indiz. Jeder bemerkt

es, wenn es auf einer längeren Autofahrt nicht mehr Hunderte, sondern

nur noch ein paar Fliegen auf die Windschutzscheibe matscht. Und

jedem dämmert, dass ohne diese Tierchen und ihre Bestäubungshilfe

wenig wächst und auch nichts Abgestorbenes weggeräumt wird. Schon gar

niemand hat Lust, demnächst mit einem Pinsel auf Bäume zu steigen und

Blütenstaub zu verteilen. Der Schutz der Natur eint Öko-Bewegte,

Linke, Konservative, Religiöse und Atheisten. Der Erfolg der Grünen

rührt ja nicht nur von der Todessehnsucht der SPD her. Auch die CSU

hat bei der vergangenen Landtagswahl massiv Stimmen an die Grünen

abgegeben. Man kann diese Öko-Bewegtheit als Hype bespötteln. Man

kann sie aber auch als fundamentale Bewegung und wachsende Einsicht

akzeptieren. Die Wahrheit liegt vermutlich irgendwo dazwischen. Wir

werden sehen, wie genau die Bürger und Wähler der bayerischen

Staatsregierung nun auf die Finger schauen – und gegebenenfalls

klopfen, wenn sie sich an die Umsetzung oder Verhinderung der

Forderungen macht. Wir werden genauso sehen, ob auch einzelne

Mitbürger sich insektenfreundlicher verhalten, blühende Gärten

zulassen und ihre Mähroboter stilllegen. Wir werden sehen, ob die

Verbraucher mehr Bio kaufen; ob die Landwirte sich daran halten,

nicht bis auf den letzten Meter an Gewässer heranzuackern. Es sieht

heute so aus, als ob in Bayern etwas Gutes in diese Richtung passiert

ist.

