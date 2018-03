Lausitzer Rundschau: Unter keinem guten Stern ADAC-Skandal weitet sich aus

Der Skandal um den ADAC zieht immer größere

Kreise. Ließ sich die Beschönigung der Teilnehmerzahlen bei der Wahl

zum „Lieblingsauto der Deutschen“ anfangs noch als verirrte Einzeltat

eines übermotivierten Kommunikationschefs abtun, so erhärtet sich

jetzt der Verdacht, dass auch das Ranking selbst ein Betrugsmanöver

war. Es wurde nicht nur dreist frisiert, sondern auch noch kräftig

manipuliert. Damit ist eine Dimension erreicht, in der nicht mehr nur

ein Automobilclub im Zwielicht steht, sondern die gesamte deutsche

Automobilbranche. Die warb nämlich mit der Bewertung. Jetzt muss sie

sich peinlichen Fragen stellen: War die mutmaßlich ungerechtfertigte

Höherbewertung eines BMW-Modells eine eigenmächtige Aktion des ADAC

oder steckte womöglich der bayerische Autohersteller selbst dahinter?

Und welche Rolle spielten Mercedes und VW? Alle drei Produzenten

fanden sich ja am Ende einträchtig in der Spitzengruppe der

Lieblingsautos wieder. Sicher, gerade die deutschen Autobauer

brauchen sich nicht zu verstecken. Ganz im Gegenteil. Ihre Produkte

sind gut und auch international sehr begehrt. Umso unverständlicher,

ja absurder wirkt die mutmaßliche Manipulation. Oder steckt dahinter

ein noch viel größeres Netzwerk aus Gefälligkeiten? Schließlich

sollen bestimmte Reifenhersteller im Vorfeld von ADAC-Tests

informiert worden sein, um sich auf die Prüfungen einstellen zu

können. Die Fahrzeughersteller wollen nun ihren ADAC-Preis

zurückgeben, falls sich die Manipulationen endgültig bewahrheiten.

Doch damit kann es nicht getan sein. Alle Fakten zu den Umständen der

zweifelhaften Rankings müssen auf den Tisch kommen. Darauf haben

nicht nur die ADAC-Mitglieder ein Anrecht, sondern alle Autofahrer.

