Lebensrettende Vielfalt im Kampf gegen Blutkrebs / DKMS beteiligt sich am „Diversity-Tag 2018“ mit Themenwoche

Wertschätzung von Vielfalt ist für die DKMS

selbstverständlich im täglichen Miteinander und Basis des Kampfes

gegen Blutkrebs. Vielfalt trägt dazu bei, Blutkrebspatienten mit

einer Stammzelltransplantation zweite Lebenschancen zu schenken.

Daher engagiert sich die gemeinnützige Organisation am

„Diversity-Tag 2018“ (6. Juni) und klärt mit einer Themenwoche

umfassend über die Wichtigkeit der genetischen Vielfalt im Kampf

gegen Blutkrebs auf.

Alle Beiträge werden hier gebündelt: http://ots.de/vKYaQZ

Alle 35 Sekunden erkrankt weltweit ein Mensch an Blutkrebs, für

viele ist eine Stammzellspende die einzige oder letzte Chance auf

Leben. Entscheidend für eine erfolgreiche Transplantation ist die

Übereinstimmung der Gewebemerkmale zwischen Patient und Spender.

Diese unterscheiden sich je nach regionaler und ethnischer Herkunft.

Genetische Vielfalt unter den Registrierten ist deshalb essenziell.

Themenvorschau:

– Mehr als 70.000 Lebenschancen wurden seit DKMS-Gründung 1991

ermöglicht. Eine davon hat Thusiba Nadeswaran aus Warburg

geschenkt. Die 26-jährige mit Sri Lankischen Wurzeln half dem

indischen Arzt Albert Dasouza. Die ganze Geschichte gibt es am 5.

Juni.

– Mit Herzblut setzt sich David Ianni aus Luxemburg für die DKMS ein.

Er hat eine Freundin an die Krankheit verloren. Mehr dazu am 4.

Juni. – Die aus Venezuela stammende Maria erkrankte an Blutkrebs

und erhielt eine Stammzellspende. Knapp ein Jahr danach erfüllte

sie sich einen Traum – welchen, lesen Sie am 6. Juni.

– DKMS-Mitarbeiter arbeiten auf zwei Kontinenten daran, viele Spender

in die Datei aufzunehmen und die Vielfalt unter den Registrierten

in der Datei zu steigern. Seit kurzem ist die DKMS neben

Deutschland, den USA, UK und Polen auch in Chile aktiv – am 7. Juni

geben wir Einblick in die dortige Entwicklung.

Rufen Sie unter www.dkms.de/de/spender-werden zur Registrierung

auf, Greifen Sie auf unsere Themen zurück oder melden Sie sich bei

Fragen.

Pressekontakt:

Kommunikation

DKMS gGmbH

0221 – 94 05 82 3311

presse@dkms.de

Original-Content von: DKMS gemeinnützige GmbH, übermittelt durch news aktuell