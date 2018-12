MCI Spendenaktion bringt 10.000 US-$ für „Snowden–s Schutzengel“

Flüchtlingsfamilien in Hongkong unter massivem Druck –Unterstützung von Mut, Engagement und Verantwortung zur Wahrung von Freiheit undPrivatsphäre

Eine besondere Freude kann das MCI gerade rechtzeitig zu Weihnachten den

„Snowden–s Guardian Angels“ bereiten. Hierbei handelt es sich um die in Hong

Kong lebenden Flüchtlingsfamilien, die den weltweit bekannten Whistleblower

Edward Snowden nach dessen Veröffentlichung von bis dato nicht für möglich

gehaltenen illegalen Überwachungspraktiken über mehrere Wochen bei sich

versteckt hatten, bis ihm die Ausreise aus Hongkong ermöglicht wurde.

Diese Familien stehen seither massiv unter politischem und wirtschaftlichem

Druck, weshalb sich das MCI anlässlich des berührenden Vortrags von Edward

Snowden an der Unternehmerischen Hochschule® spontan zur Spendenaktion

entschieden hatte. 10.000 US-$ konnten für „Snowden–s Schutzengel“ gesammelt

werden. Rektor Andreas Altmann fasst die Motive der Unternehmerischen

Hochschule® zusammen: „Dem MCI geht es bei der Spendenaktion nicht um das

omnipräsente politische Thema von Migration und Flüchtlingswesen, sondern um die

Unterstützung von Mut, Engagement und Verantwortung zur Wahrung von Freiheit und

Privatsphäre sowie die Verteidigung von Werten und einer funktionsfähigen

Zivilgesellschaft vor bedrohlichen Entwicklungen in Richtung eines omnipräsenten

Überwachungsstaats. Tendenzen eines –Big Brother is watching you– ist

entschieden entgegen zu treten“, so der eindringliche Appell des Rektors der

Unternehmerischen Hochschule®.

„Überwachung geht jeden etwas an, auch wenn man das Gefühl habe, nichts

verbergen zu müssen. Es geht um die Wahrung der Privatsphäre und die persönliche

Freiheit jedes einzelnen; um das Recht, Fehler machen zu dürfen, die einem nicht

nach 20 Jahren vorgehalten werden sowie die Möglichkeit kommunizieren zu dürfen,

mit wann, mit wem und worüber man wolle, ohne damit – ohne davon zu wissen – in

problematische Schieflagen gebracht werden zu können“, so der sichtlich bewegte

Anwalt von Edward Snowden Robert Tibbo bei der Entgegennahme des Schecks. „Die

Flüchtlingsfamilien stehen seit ihrem uneigennützigen Engagement unter massivem

politischen und wirtschaftlichen Druck. Die Spende des MCI kommt gerade zur

rechten Zeit, um den Familien die nächsten Monate zu sichern.“

