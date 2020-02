Libyen – Langfristige Lösung statt kurzfristiger Hilfe

Bis sich das Waffenembargo auswirkt und die

Bürgerkriegsparteien an den Verhandlungstisch zwingt, vergeht erneut viel Zeit.

Zumal die ebenfalls in Berlin vereinbarte Waffenruhe bisher nicht zustande kam.

Solange sich daran nichts ändert, gibt es für die Menschen weiter genügend

Fluchtgründe, um sich auf den Weg nach Europa zu machen. Das ist das eigentlich

Ärgerliche an der Strategie der Großen und der EU: Sie haben die langfristige

Lösung ins Visier genommen, was zweifellos überfällig war. Aber bis diese

spürbar wird, bleiben die Opfer sich selbst überlassen.

