Linken-Außenpolitiker Liebich: Wenn Deutsche in der Türkei im Gefängnis sitzen, „kann man doch kein Bankett durchführen“

Die Kritik der Opposition am Staatsbesuch des

türkischen Präsidenten Recep Tayyip Erdogan diese Woche in

Deutschland hält an. „Bei Putin gab es zuletzt keinen roten Teppich

und keinen Staatsempfang. Das ist bei Erdogan eine bewusste

politische Entscheidung der Regierung, das auf eine höhere politische

Ebene zu ziehen. Ich empfinde das als unangenehm“, kritisierte der

außenpolitische Sprecher der Fraktion „Die Linke“ im Deutschen

Bundestag, Stefan Liebich, in der Sendung „unter den linden“ im

Fernsehsender phoenix (Montag, 24. September) das Handeln der

Bundesregierung. Mit einem Arbeitsbesuch habe niemand ein Problem.

Aktuell gelte es jedoch zu bedenken, dass immer noch deutsche

Staatsbürger in der Türkei im Gefängnis säßen. „In einem solchen

Moment kann man doch kein Bankett durchführen“, meinte Liebich. Der

Linken-Sprecher sah in der Flüchtlings-Vereinbarung mit der Türkei

die Ursache für das seiner Meinung nach zögerliche Handeln der

Bundesregierung gegenüber der Türkei in den vergangenen Monaten.

„Damit hat sich Angela Merkel in die Hände von Erdogan begeben.

Deutschland hat sich erpressbar gemacht.“

Anderer Ansicht war die NRW-Staatssekretärin für Integration,

Serap Güler (CDU). Von der Öffentlichkeit werde der Besuch des

türkischen Staatspräsidenten zu kritisch gesehen. „Es gibt sehr viele

andere Präsidenten dieser Welt, die wir als Staatsgäste empfangen.

Ich finde es nicht richtig, dass man bei der Türkei immer etwas

anders diskutiert“, erklärte Güler. Dass die deutsche Öffentlichkeit

mit der Türkei besonders kritisch umgehe, störe auch die Türken in

Deutschland, die Erdogan sehr distanziert gegenüberstünden. Dass der

türkische Präsident zum gegenwärtigen Zeitpunkt nach Deutschland

komme, habe auch innenpolitische Gründe. „Dieser Besuch ist eine

Ablenkung von der desolaten wirtschaftlichen Lage in der Türkei“, war

Güler überzeugt.

Pressekontakt:

phoenix-Kommunikation

Pressestelle

Telefon: 0228 / 9584 192

Fax: 0228 / 9584 198

presse@phoenix.de

presse.phoenix.de

Original-Content von: PHOENIX, übermittelt durch news aktuell