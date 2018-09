Frankfurter Rundschau: Fehlende Aufarbeitung

Einen kircheninternen Beitrag zur

Delegitimierung der Studie hat sich der Kölner Kardinal Rainer Woelki

geleistet, indem er für sein Erzbistum eine eigene, weitergehende

Prüfung der Akten durch „unabhängige Fachleute“ angekündigt hat,

„ungeschönt und ohne falsche Rücksichten“. Dabei kommt es für

„schmerzhafte Ergebnisse“ (Woelki) längst nicht mehr auf höhere

Fallzahlen an. Die Strukturen des Missbrauchs, aber auch seiner

Fortsetzung durch die Institution Kirche mit systematischer

Vertuschung und vernachlässigten Sanktionen sind hinreichend

dokumentiert. Umso mehr alarmiert der Befund der Forscher, dass in

puncto Prävention und Ahndung weiter jedes Bistum tut, wie–s dem

Bischof beliebt. Das Ende solcher Kleinstaaterei wäre der Anfang

eines Weges, an dessen Ziel das Wort steht: „Wir haben verstanden.“

Nach zehn Jahren Aufarbeitung ist die Kirche davon erschreckend weit

entfernt.

