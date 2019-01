MDR-Magazin „Umschau“ zum Tarifstreit des Flughafen-Sicherheitspersonals / Verdi-Forderung: 36 Prozent Lohnplus für schnelle Ost-West-Angleichung

„Es ist an der Zeit, die Löhne zwischen Ost und West anzugleichen,

auch beim Sicherheitspersonal. Die von den Arbeitgebern angebotene

Angleichung an das Westniveau in fünf bis sechs Jahren dauert uns

viel zu lange“, verteidigt Christel Tempel,

Verdi-Landesfachbereichsleiterin, im Gespräch mit dem MDR-Magazin

„Umschau“ die aktuelle Tarifforderung.

Verdi will den Stundenlohn für Sicherheitsmitarbeiter in der

Passagierkontrolle nach §5 Luftsicherheitsgesetz an mitteldeutschen

Flughäfen um 36% auf 20 Euro pro Stunde anheben. Diese Mitarbeiter

verdienen derzeit 14,70 Euro pro Stunde. Da die Unterschiede zu den

westdeutschen Bundesländern so groß seien und auch dort eine Erhöhung

des Stundenlohns notwendig sei, müsse die Anhebung im Osten hoch

ausfallen. „Auch die Passagiere müssen wissen: Sicherheit hat ihren

Preis“, so Tempel. Verdi-Berechnungen zufolge würde sich jedes

Flugticket in Deutschland um schätzungsweise 50 Cent erhöhen, wenn

die geforderten Mehrkosten auf die Passagiere umgeschlagen würden.

Neben den Sicherheitsmitarbeitern in der Passagierkontrolle

(Mitarbeiter nach § 5 Luftsicherheitsgesetz mit aktuellem Stundenlohn

von 14,70 Euro) gibt es auch noch die Mitarbeiter, die für die

Gepäck- und Personalkontrolle nach § 8/9 Luftsicherheitsgesetz

zuständig sind. Sie verdienen 11,30 Euro ohne bzw. 12,90 Euro mit

Zulagen. Auch hier fordert Verdi einen bundesweit einheitlichen

Stundenlohn. Die bundesdeutschen Spitzenwerte liegen bei 17,16 Euro

für § 5-Mitarbeiter sowie 14,84 Euro bzw. 15,78 Euro für §

8/9-Mitarbeiter.

Die Arbeitgeberseite hat zuletzt eine Anhebung der mitteldeutschen

Stundenlöhne um 5,4% auf 15,49 Euro (§ 5-Beschäftigte), 6,4% auf

12,02 Euro bzw. 6% auf 13,67 Euro (§ 8/9-Beschäftigte ohne bzw. mit

Zulagen) angeboten. Der nächste Verhandlungstermin ist Mittwoch, der

23. Januar. Ob es bis dahin zu weiteren Streiks kommt, lässt Verdi

offen. In Leipzig, Dresden und Erfurt soll vorerst nur heute

gestreikt werden.

Es gibt bislang keinen eigenen Ausbildungsberuf für das

Sicherheitspersonal an Flughäfen. Nach Verdi-Angaben müssen die

Mitarbeiter eine abgeschlossene Berufsausbildung nachweisen und sich

anschließend ständigen Qualifizierungen, Weiterbildungen und

Kontrollen, unter anderem durch die Bundespolizei, unterziehen. „Die

Qualifizierung am Anfang ist gering, aber steigt während der Arbeit

kontinuierlich an. Es ist ein besonders anspruchsvoller Beruf, denn

die Sicherheit an Flughäfen hat einen ganz anderen Stellenwert und

strengere Regeln als beispielsweise die Sicherheit von

Firmengebäuden“, erklärt Christel Tempel.

