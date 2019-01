Rheinische Post: Hacker stellte persönliche Daten von 18 NRW-Politikern ins Netz

Von dem Anfang Januar aufgedeckten

Hackerangriff sind 135 NRW-Politiker betroffen. 26 davon sind

Mitglieder des nordrhein-westfälischen Landtages. Das geht aus

einem noch nicht veröffentlichten Bericht des NRW-Innenministeriums

auf Grundlage einer Auswertung des Landeskriminalamtes hervor, der

der Düsseldorfer „Rheinischen Post“ vorliegt. „Nach dem aktuellen

Stand der Ermittlungen wurden von den betroffenen Politikerinnen und

Politikern aus Nordrhein-Westfalen in den überwiegenden Fällen

Kontakt- bzw. Erreichbarkeitsdaten veröffentlicht, die unter anderem

auch aus öffentlich zugänglichen Quellen stammen“, heißt es in dem

Bericht. Bei 18 wurden aber auch „weitere persönliche Daten, wie z.

B. Auszüge aus privater Korrespondenz, Inhalte aus sozialen Medien

und Fotos, in zum Teil erheblicher Menge veröffentlicht“, so der

Bericht.

