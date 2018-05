MDR Umschau: Kostenzuschuss für Hartz-IV-Wohnungen hinkt Mietsteigerungen hinterher

In allen Großstädten Mitteldeutschlands bekommen ALG-II-Empfänger

im Durchschnitt weniger Mietkosten erstattet, als sie tatsächlich

zahlen. Das berichtet das MDR-Magazin Umschau unter Bezug auf

aktuelle Zahlen der Bundesanstalt für Arbeit (Stand 10/2017). Die

Lücke klafft von 10 Euro in Jena bis zu 17 Euro in Leipzig. Nach dem

Sozialgesetzbuch II müssen grundsätzlich die Leistungen für die

Unterkunft den tatsächlichen Bedarf decken. Die Kommunen müssen die

Eckwerte für die Leistungen zum Wohnen regelmäßig anpassen.

Hinkt dieser Prozess jedoch den Mietsteigerungen hinterher, geht

das zu Lasten der Bedürftigen. Für den Paritätischen

Wohlfahrtsverband sind diese Zahlen alarmierend. „Dann müssen die

Betroffenen zehn bis zwanzig Prozent aus ihrem ohnehin schon knappen

Regelsatz für die Miete aufwenden“, sagt Joachim Rock,

Abteilungsleiter für Soziales bei dem Verband. Ein Umzug sei

angesichts des angespannten Mietmarkts nicht immer die bessere

Lösung.

Obwohl die Unterstützung vom Staat vielerorts nicht ausreicht,

sind die Kosten bei den Kommunen in den vergangenen Jahren gestiegen.

Nach der aktuellen Statistik der Bundesagentur (Stand 10/2017) sind

die Zuschüsse der Kommunen für Hartz-IV-Wohnungen innerhalb von zwei

Jahren um sechs Prozent gestiegen. Von durchschnittlich 442 auf 469

Euro je Bedarfsgemeinschaft im Monat. Auch in mitteldeutschen

Großstädten sind die Zuschüsse je Bedarfsgemeinschaft innerhalb von

zwei Jahren gestiegen. Die größten Anstiege unter den sieben Städten

gibt es in Halle (um 7,3% auf 414 EUR) und Jena (um 6,1% auf 403 EUR.

Damit liegen sie über dem Bundesdurchschnitt. Dresden liegt leicht

darunter (um 5,9% auf 428 EUR).

Die Gesamtkosten aller deutschen Kommunen liegen bei rund 1,5

Milliarden pro Monat. Dieser Betrag ist innerhalb von zwei Jahren um

fünf Prozent gestiegen. Der Anstieg der Gesamtkosten fällt etwas

geringer aus als der je Wohnung, weil die Zahl der

Bedarfsgemeinschaften um knapp einen Prozent auf 3,2 Millionen

zurückgegangen ist.

