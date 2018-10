Mehr Personal in Thüringen nur mit Gerechtigkeit und einheitlichen Standards / 7. Pflegekongress: bpa-Mitglieder befassen sich mit Fachkräftesicherung und Digitalisierung

Die Ausbildung und Gewinnung von Fachkräften in der Altenpflege

bleibt eine Daueraufgabe. Auf dem 7. Pflegekongress der Landesgruppe

Thüringen des Bundesverbands privater Anbieter sozialer Dienste e. V.

(bpa) zeigten Expertinnen und Experten aus Deutschland Maßnahmen und

Lösungsansätze auf und warben um Unterstützung seitens der

Landespolitik und der anwesenden Fraktionsexperten. Die derzeitigen

Vorhaben von Bund und Freistaat reichten angesichts des

demografischen Wandels nicht aus, stellte Margit Benkenstein,

Vorsitzende des bpa Thüringen, fest: „Die finanzielle Besserstellung

von Krankenhäusern gegenüber der Altenpflege bei der Ausbildung und

der Einstellung von Fachkräften muss ein Ende haben. Das gilt aber

auch für die Hürden bei der Anwerbung ausländischer Fachkräfte, die

in Thüringen höher sind als in Bundesländern wie Bayern oder Hessen.“

Zudem verlange Thüringen eine starre Quote von Fachkräften in

Pflegeeinrichtungen, was die Einstellung von Hilfskräften erschwere.

„Auch da sind andere Bundesländer weiter“, so Benkenstein, die mehr

Gerechtigkeit und Einheitlichkeit anmahnt.

Auch bpa-Geschäftsführer Herbert Mauel weist auf drohende

Verwerfungen beim zum 1. Januar 2019 geplanten

Pflegepersonalstärkungsgesetz und der Pflegeberufereform ab 2020 hin:

„Pflegebedürftige Menschen und deren Angehörige müssen sich auf

deutlich höhere Pflegekosten einstellen. Hintergrund ist die

politisch unterstützte deutliche Verbesserung der Bezahlung der

Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter als ein Beitrag zur Sicherung eines

flächendeckenden Versorgungsangebots. Solange die Leistungen der

Pflegeversicherung nicht erhöht werden, trifft jede noch so gut

gemeinte Verbesserung finanziell direkt die betroffenen Menschen.“

Auf dem Pflegekongress wurde auch über die Chancen der

Digitalisierung diskutiert. Hier ist der bpa wie viele andere der

Überzeugung, dass diese die Arbeit der Pflegekräfte erleichtern, aber

niemals die Zuwendung bei Pflegebedürftigen ersetzen kann.

Der Bundesverband privater Anbieter sozialer Dienste e. V. (bpa)

bildet mit mehr als 10.000 aktiven Mitgliedseinrichtungen (davon über

220 in Thüringen) die größte Interessenvertretung privater Anbieter

sozialer Dienstleistungen in Deutschland. Einrichtungen der

ambulanten und (teil-)stationären Pflege, der Behindertenhilfe und

der Kinder- und Jugendhilfe in privater Trägerschaft sind im bpa

organisiert. Die Mitglieder des bpa tragen die Verantwortung für rund

305.000 Arbeitsplätze und circa 23.000 Ausbildungsplätze (siehe

www.youngpropflege.de oder auch www.facebook.com/Youngpropflege). Das

investierte Kapital liegt bei etwa 24,2 Milliarden Euro.

