Mehr politische Macht für Mädchen in Entwicklungsländern / Plan-Bericht zeigt: Bundesregierung investiert zu wenig in politische Teilhabe

Die Bundesregierung engagiert sich politisch und

finanziell zu wenig, um auch die politische Teilhabe von Mädchen und

jungen Frauen in Entwicklungsländern zu stärken. Das ist das Ergebnis

des Mädchenberichts 2018 der Kinderhilfsorganisation Plan

International Deutschland, der heute im Bundestag vorgestellt wurde.

Dafür wurden 30 OECD-Geber (29 Länder und die EU) danach untersucht,

was ihre Regierungen für die Stärkung der politischen Beteiligung von

Mädchen und jungen Frauen tun. Die Analyse zeigt: Nur 0,13 Prozent

der gesamten öffentlichen Entwicklungsgelder aus Deutschland (21,8

Mio. USD) werden für Projekte verwendet, die die Teilhabe und damit

Gleichberechtigung von Mädchen fördern. Mit diesem Ergebnis liegt

Deutschland weit unter dem OECD-Durchschnitt von 0,46 Prozent und

landet im Vergleich auf Platz 19 von 30 Geberländern. Vorbildlich

schneiden Schweden, Finnland und Norwegen ab – ihr prozentualer

Anteil ist mindestens zehnmal so hoch.

Maike Röttger, Geschäftsführerin von Plan International

Deutschland: „Gleichberechtigung ist die Voraussetzung für

nachhaltige Armutsbekämpfung. Dafür müssen wir schon den Mädchen eine

Stimme geben. Nur wenn sie sich aktiv am gesellschaftlichen und

politischen Leben beteiligen können und eigenverantwortlich

entscheiden dürfen, werden sie die Politik entscheidend beeinflussen

und eigene Rechte einfordern. Sie können sich effektiv wehren gegen

Kinderehe, Frühschwangerschaft oder Genitalverstümmelung.“

Bisher liegt der Schwerpunkt der Förderung von Gleichberechtigung

auf der wirtschaftlichen Stärkung von Frauen oder der Bekämpfung

sexueller Gewalt. Andere wichtige Bereiche werden zu sehr übersehen –

wie die Möglichkeit junger Frauen, am politischen und

gesellschaftlichen Leben teilzuhaben und damit Einfluss auf die

Entscheidungen zu nehmen, die ihre Lebenssituation nachhaltig

verbessern können. Plan International fordert die Bundesregierung

deshalb auf, ihre finanzielle Unterstützung für die politische

Teilhabe von Mädchen und jungen Frauen deutlich auszuweiten. „Wir

wollen erreichen, dass mindestens 200 Millionen Euro pro Jahr aus dem

Entwicklungshaushalt in Gleichberechtigungs-Projekte fließen“, sagt

Maike Röttger. „Langfristig sollte sich die Bundesregierung an

Ländern wie Kanada orientieren. Die Regierung Trudeau hat sich zum

Ziel gesetzt, bis 2022 mindestens 15 Prozent der gesamten

öffentlichen Entwicklungsgelder für Gleichberechtigung auszugeben.“

Ebenso wichtig wie eine ausreichende Finanzierung ist es, das Geld

zielgerichtet einzusetzen. Plan fordert deshalb, dass die

Bundesregierung Mädchen und junge Frauen als eigene Zielgruppe

betrachtet. Dafür müssen nach Alter und Geschlecht getrennte Daten

erhoben werden, weil Mädchen mit anderen Problemen zu kämpfen haben

als erwachsene Frauen. Mädchen müssen zudem aktiv an der Planung,

Durchführung und Evaluierung von Projekten zur Förderung der

Gleichberechtigung beteiligt werden – zum Beispiel durch Schulungen,

die Schaffung von Netzwerken oder Ausklärungskampagnen zu Stereotypen

und Rollenklischees. „Nur so kann sichergestellt werden, dass nicht

an ihnen vorbei geplant wird und ihre Anliegen auch zum Tragen

kommen“, betont Maike Röttger.

Mit gutem Beispiel voran gehen Schweden und Kanada. Beide Staaten

verfolgen explizit eine feministische Außenpolitik, indem sie

Botschafterpositionen zunehmend mit Frauen besetzen, Vermittlerinnen

in Friedensprozessen beteiligen oder Themen wie politische Teilhabe,

ökonomische Rechte von Frauen oder sexuelle Gewalt in Konflikten in

den Fokus ihrer Arbeit stellen.

Der Report kann heruntergeladen werden unter:

www.plan.de/presse/pressemitteilungen

Pressekontakt:

Plan International Deutschland e.V.,

Kommunikation, Bramfelder Str. 70, 22305 Hamburg

Sabine Marxen, Teamleitung Presse, Tel. 040 61140-278, presse@plan.de

Barbara Wessel, Pressereferentin, Tel. 040 61140-204, presse@plan.de

Original-Content von: Plan International Deutschland e.V., übermittelt durch news aktuell