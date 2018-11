Prominente und selten Gehörte: Beiträge für neue Sicht- und Lebensweisen – ANHÄNGE

In kurzen Podcasts berichten die unterschiedlichsten Personen überErfahrungen, die selten ausgesprochen werden. Und wenden sich dabei an einbreites Publikum.

Tabuthemen herzlich willkommen. So könnte es auf der Webplattform von radioCORE

(https://www.radiocore.at/) stehen. Offen und sehr persönlich erzählen Personen

in kurzen Podcasts über Erfahrungen und Situationen, die selten ausgesprochen

werden. So berichtet ein Vater berührend über sein Leben und seine Gefühle nach

dem Tod seines Sohnes und sagt „Obwohl sieben Jahre her. Mein einziges Ziel

ist, wieder in die Spur zu kommen“ . Neben den sogenannten Alltagsmenschen

melden sich auch prominente Personen zu Wort. Die weltbekannte Sängerin

Elisabeth Kulman spricht über ihr Suchen und Finden von Seelenfrieden und über

mutige Entscheidungen. „Aber wenn man für sich ein paar Grundsatzfragen geklärt

hat, kann eigentlich nichts schiefgehen“, ermutigt Kulman. In einem anderen

Podcast redet der Bundesliga Fussballer Jörg Siebenhandl über den notwendigen

Plan B für Jungsportler. „Es schaffen nicht viele. Ein paar schaffen es, viele

bleiben auf der Strecke. Dieses Bewußtsein muss weiter gegeben werden. „,

verdeutlicht Siebenhandl, der in seiner Profi-Karriere selbst einmal kurz

vereinslos war.

Nicht Fassade, sondern das echte Leben

Die Erzählungen auf radioCORE geben Betroffen Mut und Nicht-Betroffenen öffnen

sie die Augen für neue Sichtweisen. Im Gegensatz zu den üblichen Social Media

Plattformen, in denen oft die geschminkte Fassade dominiert, geht es bei

radioCORE um das echte Leben. Durch die große Bandbreite an Geschichten lernt

der Zuhörer unterschiedliche Wertigkeiten und Lebensweisen verschiedenster

Menschen kennen. Dadurch, dass immer nur der Erzähler zu Wort kommt, nie der

Interviewer, bekommt der Zuhörer das Gefühl, als würde die Person ihm gegenüber

sitzen und ihm seine Gefühle und Gedanken ganz persönlich mitteilen. „Letztlich

kommen viele Erzähler mit den unterschiedlichsten Worten zu einer Gemeinsamkeit:

Das höchste Gut ist, mit sich selbst im Reinen zu sein“, sagt der Gründer der

Webplattform Gerald Schuhfried. Gleichgültig ob prominent oder nicht.

