„Menschen mit Demenz gehören in die Mitte unserer Gesellschaft“ / bpa würdigt Arbeit der Allianz für Menschen mit Demenz (VIDEO)

Anlässlich der Präsentation des finalen Berichts zur Umsetzung der

Agenda der Allianz für Menschen mit Demenz in der Seniorenstiftung

Prenzlauer Berg in Berlin hebt Bernd Meurer, Präsident des

Bundesverbands privater Anbieter sozialer Dienste e. V. (bpa), die

Bedeutung des Bündnisses hervor: „Wir sind davon überzeugt, dass

demenziell erkrankte Menschen in die Mitte unserer Gesellschaft

gehören. Deshalb wollen wir alles dafür tun, dass sie ein Leben in

Würde führen können.

Die Allianz für Menschen mit Demenz vereint Vertreter von Bund,

Ländern, kommunalen Spitzenverbänden sowie Verbänden und

Organisationen, die auf Bundesebene Verantwortung für demenziell

erkrankte Menschen tragen. Die Gestaltungspartner der Allianz haben

in den letzten vier Jahren gemeinsam daran gearbeitet, die

Lebensqualität von Menschen mit Demenz und ihren Angehörigen zu

verbessern. Zudem hat die Allianz konkrete Maßnahmen in verschiedenen

Handlungsfeldern beschlossen, um zum Beispiel die gesellschaftliche

Teilhabe Betroffener zu verbessern und Erkrankte sowie ihre Familien

zielgerichteter zu unterstützen.

Der bpa ist seit Beginn beteiligt. Er hat die Arbeit der Allianz

in den vergangenen Jahren wesentlich mitgestaltet und mit eigenen

Maßnahmen und Projekten zur Umsetzung der vereinbarten Ziele

beigetragen. Der bpa hat allein bundesweit rund 3.000

Pflegeberater/-innen im Einsatz, die täglich vor Ort Pflegebedürftige

und ihre Angehörige insbesondere auch zum Thema Demenz beraten. Dies

erfolgt sowohl individuell in der eigenen Häuslichkeit als auch in

Kursen für pflegende Angehörige, für die der Austausch mit anderen

Betroffenen und das Wissen um Unterstützungs- und Entlastungsangebote

besonders wichtig sind.

Die Woche der Demenz rückt die Bedürfnisse der Betroffenen und

ihrer Angehörigen in den Mittelpunkt. Derzeit leben in unserem Land

rund 1,7 Millionen Menschen mit Demenz, im Jahr 2050 werden es über

drei Millionen sein. Unsere Gesellschaft muss sich danach ausrichten.

Die Allianz setzt dafür die notwendigen Impulse.

Der bpa hat anlässlich des erfolgreichen Projektabschlusses und

der Woche der Demenz vom 18. bis 24. September 2018 ein Video

produziert, das auf https://youtu.be/MxUVG3KIODs zu sehen ist.

