Meuthen: Merkel mit der Entlassung Maaßens endgültig im Linksaußenlager angekommen – CSU muss jetzt handeln

Zur offenbar bevorstehenden Entlassung des

Verfassungsschutzpräsidenten Maaßen äußert sich Prof. Dr. Jörg

Meuthen, Bundessprecher der Alternative für Deutschland, wie folgt:

„Die unwürdige Politposse um die offenbar unmittelbar

bevorstehende Entlassung des Verfassungsschutzpräsidenten Maaßen

durch die Bundeskanzlerin, gegen den erklärten Willen seines

Dienstherrn Innenminister Seehofer, offenbart schonungslos, wie tief

Frau Merkel inzwischen im linken Mainstreamsumpf unseres Landes

angekommen ist. Sie lässt sich mit dieser Entscheidung von einem

ansonsten waidwunden Koalitionspartner am Nasenring durch die Manege

führen und zeigt damit ganz nebenbei, dass ihr jede

Richtlinienkompetenz längst vollständig abhanden gekommen ist und es

ihr allein noch um den Erhalt der Macht geht. Sie ist nun vollends

zur Erfüllungsgehilfin des gesammelten Linkslagers der Republik,

bestehend aus SPD, Grünen und der Linken, mutiert. Zu diesem Zweck

wird sie dann als nächsten Schritt absehbar einen ihr von der SPD

handverlesenen Nachfolger Maaßens präsentieren.

Wenn die CSU noch einen Funken Würde und Selbstachtung hat, muss

nicht nur Innenminister Seehofer unverzüglich seinen Rücktritt

erklären. Sondern die CSU muss sich jetzt der historischen Lage

bewusst sein und sich nun ganz von der CDU lösen, will sie nicht

endgültig in den Merkel´schen Marsch nach ganz links hineingezogen

werden. Eine Partei, die mit ihrem Anspruch, eine konservative Partei

sein zu wollen, wenigstens noch halbwegs ernstgenommen werden will,

kann nicht allen Ernstes bundesweit der weit links angekommenen

Noch-Schwesterpartei CDU das Feld überlassen und damit zugleich einer

Partei als Steigbügelhalter der Macht dienen, deren Chefin artig die

Anweisungen von einer Andrea Nahles, eines Kevin Kühnert und eines

Ralf Stegner befolgt. Herr Seehofer, handeln Sie jetzt!“

Pressekontakt:

pressestelle@afd.de

Pressestelle Bundesvorstand

Alternative für Deutschland

Schillstraße 9 / 10785 Berlin

Original-Content von: AfD – Alternative für Deutschland, übermittelt durch news aktuell