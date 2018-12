Mittelbayerische Zeitung: Alte Zöpfe abschneiden / Der Bundestag macht den Weg frei: Jetzt darf in digitale Schulen, sozialen Wohnungsbau und kommunale Infrastruktur investiert werden. Von Reinhard Zweigler

Wenn der Bund wie mit dem Füllhorn übers Land

schwebt und Milliarden Euro für die Digitalisierung, für schnelles

Internet und Tablets an Schulen, für den Bau von preiswerten

Wohnungen oder für die kommunale Infrastruktur in Aussicht stellt,

dann ist das eigentlich eine tolle Sache. Gleich an vier Stellen

wurden dafür vom Bundestag grundgesetzliche Hürden aus dem Weg

geräumt. Zugleich jedoch hat Berlin so viele Haken und Ösen

eingebaut, dass viele Bundesländer eine Verschlimmbesserung

befürchten. Die mit heißer Nadel gestrickten Verfassungsänderungen

fallen beim Ländertest glatt durch. Hier muss dringend nachverhandelt

werden. Der Grundgedanke freilich, Kommunen bei der Meisterung von

Zukunftsaufgaben zu helfen, ist richtig. Der alte Zopf eines falsch

verstandenen Bildungs-Föderalismus wird abgeschnitten. Viel zu lange

schon wird etwa über den Digitalpakt für die Schulen schwadroniert,

angekommen bei den Schülern ist nur wenig. Vor allem sind die

Unterschiede zwischen Schulen in verschiedenen Ländern riesig.

Während einige Schulen mit leistungsfähigem Internet, Computern und

Tablets aufwarten können, müssen andere noch mit der digitalen

Steinzeit leben. Von nichtsanierten Schulgebäuden und Sporthallen,

bröckelnden Decken und muffligen Toiletten ganz zu schweigen. Die

Bildungsrepublik Deutschland, einst von Bundeskanzlerin Angela Merkel

ausgerufen, hat sowohl in der Grundausstattung, als auch im

Digitalbereich erheblichen Nachholebedarf. Dass der Bund dafür mehr

Geld geben will, ist vernünftig. Dabei sind mehr Mittel eine

wichtige, aber keine hinreichende Voraussetzung. Das Geld soll nicht

nur in Kabel, Tablets und Beton, sondern auch in Köpfe, etwa die

Weiterbildung von Lehrern, investiert werden können. Nur wenn

digitale Technik im Unterricht auch genutzt wird, wenn sie Spaß

macht, hat sie Sinn. Mitunter dümpeln an Schulen PCs vor sich hin,

weil kein Geld, kein Personal für die Wartung vorhanden ist oder die

Internetverbindung nicht ausreicht. Allerdings darf man von der

schönen neuen digitalen Schulwelt keine Wunderdinge erwarten. Kinder

und Jugendliche haben zum Glück kaum Hemmschwellen, wenn es um den

Einsatz digitaler Technik geht, sie surfen ganz selbstverständlich im

Internet, spielen, nutzen soziale Netzwerke. Die Frage ist nicht:

Digitalisierung an den Schulen ja oder nein, sondern wie sinnvoll

werden die digitalen Möglichkeiten genutzt. Das heißt freilich nicht,

dass bestimmte Grundfertigkeiten, etwa das Schreiben per Hand, ihren

Stellenwert verlieren. Neurowissenschaftler sind sich einig darin,

dass die Verknüpfung der motorischen Fähigkeiten beim Schreiben mit

dem Gedächtnis für die Entwicklung des kindlichen Gehirns

unerlässlich ist. Ähnliches gilt fürs Kopfrechnen. Nur wer schwimmen

kann, sollte den Sprung ins tiefe Wasser wagen. Und für die

Ausprägung sozialer Kompetenzen ist der direkte – man müsste wohl

sagen analoge – Kontakt zu Mitschülern, Lehrern unerlässlich. Auch

dass der Bund mehr Geld für den sozialen Wohnungsbau und

Infrastruktur in den Kommunen bereitstellen will, ist kein

Frontalangriff auf den Föderalismus, wie die AfD befürchtet, sondern

eine sinnvolle Unterstützung. In vergangenen Jahren gab es in einigen

Ländern leider „klebrige Finger“. Gelder des Bundes für

Sozialwohnungsbau verschwanden in Haushaltslöchern, ohne das

preiswerte Wohnungen entstanden. Das hat mit zur Wohnungsnot in

Ballungszentren und Universitäts- Städten beigetragen.

