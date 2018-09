Mittelbayerische Zeitung: Die Achillesferse des Papstes / Franziskus gibt sich als Vorkämpfer gegen Missbrauch. Seine Vergangenheit erzählt eine andere Geschichte. Von Julius Müller-Meiningen

Papst Franziskus ist ein Reformer. Er hat den

Schutz der Umwelt ganz oben auf die Agenda der katholischen Kirche

gesetzt. Er versucht, starre Traditionen aufzubrechen. Im Zentrum

seiner Aufmerksamkeit stehen nicht die besonders eifrigen oder

vorbildlichen Christen, sondern arme, kranke oder an den Rand

gedrängte Menschen. Aus diesen und anderen Gründen setzten viele

Menschen zu Recht Hoffnungen auf den Papst. Auch beim Thema

Missbrauch macht Franziskus vieles richtig. Er hat bald nach

Amtsantritt eine Kommission zum Kinderschutz eingesetzt, die

Präventionsmaßnahmen erarbeitet. Der Papst hat Vorschriften

verschärft, er trifft regelmäßig Betroffene, die von Mitgliedern des

Klerus missbraucht wurden. Immer wieder spricht Franziskus von „null

Toleranz“ gegenüber Tätern und denjenigen, die Missbrauch vertuschen.

Die Vertuschung, also die jahrzehntelang gepflegte Kultur in der

Kirche, das Ansehen der Institution und ihrer Mitglieder höher zu

bewerten als das Interesse an Aufklärung und Heilung, ist bis heute

das eigentliche Problem. Hier zeigt Franziskus große Schwächen. Die

Kultur der Vertuschung ist die Achillesferse des Papstes. Das gilt

nicht erst, seit ein ehemaliger vatikanischer Nuntius vor Wochen ein

Dossier veröffentlicht hat, demzufolge er den Papst bereits vor fünf

Jahren von den Missetaten des ehemaligen Erzbischofs von Washington,

Theodore McCarrick, informiert habe. Franziskus erkannte McCarrick,

der offenbar mehrere Seminaristen missbraucht hat, erst im Juli die

Kardinalswürde ab. Viel zu spät, sollten die Vorwürfe des Nuntius

zutreffen. Der Papst hat sich seit Beginn seines Pontifikats mit

Männern umgeben, die in Sachen Missbrauch keineswegs über jeden

Zweifel erhaben waren. Am Abend des Konklave durfte etwa der

belgische Kardinal Gottfried Danneels, einer der Regisseure der Wahl,

in unmittelbarer Nähe des neu gewählten Papstes auf der Mittelloggia

des Petersdoms stehen, eine eindeutige Ehrerweisung für den Prälaten.

Der hatte allerdings nur drei Jahre zuvor ein Missbrauchsopfer

aufgefordert, die Vorwürfe gegen seinen Onkel, einen Bischof, der ihn

jahrelang sexuell missbraucht hatte, erst einmal nicht öffentlich zu

machen. Das hinderte Franziskus nicht, Danneels auch als Sondergast

zur Familiensynode einzuladen. In seinen neunköpfigen Kardinalsrat

(K9) berief der Papst mindestens zwei Kandidaten, die inzwischen

entlarvt sind. Kardinal George Pell, den Franziskus mit den

Finanzreformen im Vatikan betraute, steht in Australien vor Gericht,

weil er in den 70er Jahren mehrere Jugendliche selbst missbraucht

haben soll. Auch der Chilene Javier Francisco Errázuriz, ein enger

Weggefährte Bergoglios aus Südamerika, hat nachweislich einen Täter

gedeckt. Pell und Errázuriz sollen im K9 demnächst ersetzt werden. Im

Februar hat Franziskus nun einen Krisengipfel im Vatikan einberufen,

die Vorsitzenden aller Bischofskonferenzen sollen zum Thema beraten.

Doch der Termin und seine Beschlüsse bleiben Makulatur, solange sie

von Kirchenmännern gefasst werden, die drängende Fragen zu ihrer

eigenen Vergangenheit nicht beantwortet haben. Das gilt auch für

Franziskus, der als Erzbischof von Buenos Aires 15 Jahre

Verantwortung in der Diözese trug. Nach Angaben der Organisation

BishopAccountability, die Daten über kirchliche Missbrauchstäter oder

Vertuscher sammelt, entsprach das Verhalten Jorge Bergoglios in

mindestens fünf Fällen nicht seinen heutigen Imperativen. In Fall des

2009 wegen sexuellen Missbrauchs von Kindern zu 15 Jahren Haft

verurteilten Priesters Julio César Grassi stellte Bergoglio sogar

nachweislich das Wohl der Kirche über das der Opfer. Als Vorsitzender

der argentinischen Bischofskonferenz ließ der heutige Papst eine

vierbändige Studie zur Entlastung des Priesters anfertigen und

leitete diese an die Berufungsrichter weiter, um diese zu

beeinflussen. Das ist erst acht Jahre her. Solange Franziskus sich

seiner Vergangenheit nicht stellt, bleibt er unglaubwürdig.

Pressekontakt:

Mittelbayerische Zeitung

Redaktion

Telefon: +49 941 / 207 6023

nachrichten@mittelbayerische.de

Original-Content von: Mittelbayerische Zeitung, übermittelt durch news aktuell