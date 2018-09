BERLINER MORGENPOST: Berlin braucht mehr Langstrecke – Kommentar von Thomas Fülling über die Initiative der Wirtschaft, mehr Direktflüge von Berlin aus anzubieten

Gerade einmal sechs Fernziele können derzeit von

Berlin aus mit Direktflügen erreicht werden. In London starten

täglich 155 Langstreckenflieger, in Paris 137, selbst Lissabon (29),

Dublin (27) oder Kopenhagen (22) stehen in dieser Hinsicht deutlich

besser da als die deutsche Hauptstadt.

Auch das Aus von Air Berlin hat die Stadt hart getroffen.

Direktflüge nach Chicago, Miami oder Abu Dhabi fielen weg.

Deutschlands größte Airline, die Lufthansa, war anschließend nicht

gewillt, diese Lücke zu schließen. Mit der Aussage, Berlin habe nicht

genügend wirtschaftliches Potenzial, zeigt die Kranich-Airline der

Hauptstadt bei der Langstrecke die kalte Schulter und bietet nur

Zubringerflüge zu ihren Drehkreuzen Frankfurt und München an.

Andere Airlines kommen da zu ganz anderen Einschätzungen: Hainan

etwa würde gern sieben- statt nur fünfmal die Woche nach Peking

fliegen. Gerade mit Blick auf die für 2020 angekündigte Eröffnung des

neuen Hauptstadtairports BER ist es daher allerhöchste Zeit, dass die

Berliner Wirtschaft jetzt Druck auf die Bundesregierung ausübt, deren

Luftverkehrspolitik vor allem dem Schutz von Lufthansa-Interessen zu

dienen scheint. Fair gegenüber der Hauptstadt ist das nicht. Es ist

doch ganz einfach: Wenn die Lufthansa keine Lust hat, sollten andere

zum Zug kommen dürfen. Berlin ist eine weltoffene und kreative Stadt,

die auch wirtschaftlich boomt. Daher: Berlin braucht mehr

Verbindungen in die Welt.

