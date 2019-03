Mittelbayerische Zeitung: Leitartikel „Der Verharmloser“ von Thomas Spang zu Donald Trump

Der Massenmörder von Christchurch ist nicht der

erste Terrorist, der sich durch den „America-First“-Präsidenten

inspiriert fühlt. In seinem wirren Manifest nennt er Trump „ein

Symbol der erneuerten weißen Identität“ und faselt von „einer

Invasion in unserem Land“ durch Migranten. Wie zuvor schon der Führer

der „alternativen“ Rechten in den USA, Richard Spencer, Trump nach

den Vorfällen von Charlottesville gelobt hatte. „Ich bin wirklich

stolz auf ihn.“ Die meisten Amerikaner empfinden anders. Sie fühlen

sich peinlich berührt von einem Präsidenten, der nicht für die

Anschläge verantwortlich ist, aber den Boden dafür bestellt hat. Und

dann zur Seite schaut, wenn die Saat der rechten Gewalt aufgeht. So

auch nach dem Massaker an den Muslimen von Christchurch. Auf die

Frage eines Reporters, ob er besorgt sei über den weltweiten Anstieg

von Gewalttaten, die Terroristen im Namen eines „weißen

Nationalismus“ ausüben, spielt Trump die Gefahr herunter. Das könne

er „wirklich nicht sehen“. Es handle sich um eine winzige Gruppe von

Leuten, die sehr ernste Probleme hätten. Die Fakten sprechen eine

andere, erschütternde Sprache. Demnach nahm die Zahl der weißen

Hassgruppen in Trumps Amerika weiter zu und erreichte laut „Southern

Poverty Law Center“ mit 1020 Organisationen einen Höchststand. Weiße

Rassisten haben 2018 in den USA und Kanada mindestens 40 Menschen auf

dem Gewissen. Die Statistik der Anti-Defamation League spricht

ebenfalls eine deutliche Sprache. Die terroristische Gefahr rührt

nicht von Links oder muslimischen Extremisten, sondern von weißen

Terroristen. 70 Prozent aller 427 Anschlags-Opfer extremistischer

Gewalt in den vergangenen zehn Jahren gehen auf das Konto rechter

Täter. Statt sich nach Christchurch im Kampf gegen den Terrorismus

weißer Extremisten an die Spitze der zivilisierten Welt zu stellen,

gießt der amerikanische Präsident Öl ins Feuer. Das Weiße Haus

verstärkte seine hetzerische PR gegen die angebliche Invasion aus dem

Süden mit grobkörnigen Bildern einer Überwachungskamera, die zeigt,

wie Familien über die Grenze kommen. Darüber steht die Schlagzeile

„Das ist ein nationaler Notstand“. Eine lachhafte Behauptung, die der

Kongress mit Stimmen der Republikaner zurückgewiesen hat. Als ob er

dem Massenmörder von Christchurch helfen wollte, dessen erklärtes

Ziel zu erreichen, in den USA einen Bürgerkrieg anzuzetteln, drohte

Trump seinen Kritikern auf der rechten Agitprop-Platform „Breitbart“

mit Gewalt. Er habe die Unterstützung des Militärs, der Polizei und

der „Bikers for Trump“, verkündete der Präsident. Das seien alles

harte Kerle, die „ab einem bestimmten Punkt“ auch anders könnten. Das

wäre dann gewiss „sehr schlecht“ für seine Gegner. Mit Aussagen wie

diesen trägt Trump selber dazu bei, die Grenzen zwischen seinem

bigotten „Amerika-Zuerst“-Nationalismus, weißem Nationalismus und

Rechtsextremismus verschwimmen zu lassen. Die gemeinsame Schnittmenge

ist der absurde Glaube an eine irgendwie „reine“ Gesellschaft, die

durch „Eindringlinge“ von Außen bedroht werde. Seien es Einwanderer,

Flüchtlinge, Andersgläubige, Menschen mit anderer Hautfarbe oder

Sexualität. Der US-Präsident bagatellisiert die Gefahr, die von der

Globalisierung rassistischer Gewalt ausgeht, weil er auf dem rechten

Auge blind ist. Dabei muss der zwischen Christchurch in Neuseeland

und Charlottesville in den USA ausgeübte Terror ein Weckruf sein, die

Kräfte im Kampf gegen weißen Extremismus international zu bündeln.

Leider ist Trump eher ein Teil des Problems als der Lösung.

