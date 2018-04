Mittelbayerische Zeitung: Leitartikel Mittelbayerische Zeitung (Regensburg) zu Kim Jong Un und Donald Trump:

Kim Jong Un stiehlt mit seinem Versprechen,

unilateral alle Atom- und Langstreckenraketen-Tests einzustellen,

Donald Trump einmal mehr die Show. Der nordkoreanische Machthaber

lässt den US-Präsidenten damit glauben, seine Drohgebärden zeigten

Wirkung. Verlässlich klopft sich dieser selbst auf die Schulter und

feiert auf Twitter einen „großen Fortschritt!“ Experten sehen das

nüchterner. Kim sende im Vorfeld des inner-koreanischen Gipfels diese

Woche ein cleveres Signal, ohne dafür wirklich viel aufgeben zu

müssen. Zumal er im Moment nicht das geringste Interesse hat, das für

Mai oder Juni avisierte Treffen mit Trump durch Provokationen zu

gefährden. Kim ist zwar ein ruchloser Diktator, aber bei Weitem nicht

so verrückt, wie er oftmals dargestellt wird. Tatsächlich scheint er

Trump im Atomstreit immer einen Schritt voraus zu sein. Von dem

gemeinsamen koreanischen Olympia-Team über seinen Überraschungsbesuch

in Peking bis hin zu der Gipfelidee, findet er sich auf dem

Fahrersitz. Der US-Präsident führt nicht, sondern läuft dem „kleinen

Raketenmann“ hinterher. Ohne irgendeine greifbare Gegenleistung

gewährt er Kim, was jeder Amtsvorgänger Nordkorea aus gutem Grund

verweigert hatte: Verhandlungen auf Augenhöhe. Genauso spontan wie

Trump dem Gipfel mit dem Diktator zustimmte, zog er ihn anschließend

wieder in Zweifel. „Wenn wir nicht glauben, dass es von Erfolg

gekrönt ist, machen wir es nicht“, erklärte Trump vergangene Woche

bei einer gemeinsamen Pressekonferenz mit dem japanischen

Ministerpräsidenten in Mar-a-Lago. Keine 48 Stunden vorher hatte er

in einem Tweet über den Verlauf eines geheimen Vorbereitungstreffens

seines CIA-Direktors Mike Pompeo mit Kim noch geschwärmt. „Details

des Gipfels werden gerade ausgearbeitet“, verkündete der

amerikanische Präsident in der Kurznachricht. „Eine Denuklearisierung

wird großartig für die Welt sein, aber auch für Nordkorea“. Wohl

wahr, wenn es denn dazu käme. Doch genau daran bestehen ernste

Zweifel. Nordkorea ist bereits eine Atommacht, verfügt über ein

Arsenal an Raketen und hat keinerlei Intention zu erkennen gegeben,

darauf zu verzichten. Kim kann seinen Teststopp zudem jederzeit

revidieren. Bei der tatsächlichen Aufgabe der Atomwaffen liegt der

Knackpunkt, der am Ende darüber entscheidet, wer sich in dem Poker

durchsetzt. Der Nationale Geheimdienstdirektor im Weißen Haus, Dan

Coats, wies den Präsidenten darauf hin, dass Kim in der Atombombe die

Überlebensgarantie für Nordkorea sieht. Diese Sicht sei vor allem

durch die historische Erfahrung der US-Invasion des Irak 2003 geprägt

worden. Kim verlangt Sicherheitsgarantien für die Aufgabe seiner

Atomwaffen, die Trump dem Regime nicht geben kann. Wie die USA aus

schlechter Erfahrung guten Grund haben, den Zusicherungen der

Nordkoreaner nicht zu trauen, gibt es bei diesem Präsidenten leider

auch berechtigte Zweifel an der Verlässlichkeit seiner Zusagen. Wenn

der US-Präsident im Mai ohne Not das Atomabkommen mit Iran

aufkündigt, liefert er Kim den ultimativen Grund, seine Atomwaffen

niemals aufzugeben. Warum sollte dieser das Überleben seines Regimes

von den Zusagen einer Macht abhängig machen, die geschlossene

Verträge nach Gutdünken kündigt? Wer Trump zum „Hipster der

Diplomatie“ verklärt, versucht, das planlose Durcheinander einer

Politik aus dem Bauch heraus zu rationalisieren. Doch

Sprunghaftigkeit sollte nicht mit Unberechenbarkeit verwechselt

werden. Im Fall Nordkoreas könnte das ein böses Ende nehmen.

