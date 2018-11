Mittelbayerische Zeitung: Leitartikel „Warnschuss für Trump“ von Thomas Spang

Das Pendel schlägt zurück. Nicht so weit, wie

es sich die Demokraten gewünscht hatten, die von einer großen „blauen

Welle“ geträumt hatten. Aber immerhin holten sie bei den

Zwischenwahlen zum Kongress eine Mehrheit im Repräsentantenhaus.

Damit können sie Donald Trump nun erstmals richtig auf die Finger

schauen. Frauen und junge Menschen, aber auch Minderheiten gingen in

Rekordzahl wählen und halfen den Demokraten in suburbane Wahlbezirke

vorzustoßen, die lange Zeit eine Bastion der Konservativen waren.

Dass nun erstmals mehr als 100 Frauen im Kongress sitzen, spiegelt

diese Veränderung wider. Umgekehrt hat Trump bei den Senats-Rennen

bewiesen, dass seine Koalition aus männlichen, ländlichen und

religiösen Wählern von 2016 steht. Und er sie mit einer toxischen

Mischung aus weißem Nationalismus, Rassismus und Protektionismus

mobilisieren kann. Trump hat die „Midterms“ zu einem Referendum über

sich gemacht und ein Votum erhalten, das so gespalten ist wie die

Nation. Den Zuwachs der republikanischen Mehrheit im Senat darf er

durchaus als Bestätigung seiner Strategie und Ermutigung für seine

Wiederwahlkampagne verstehen. Letztlich schadet Trump der Verlust der

Mehrheit im Repräsentantenhaus mehr, als ihm die zusätzlichen Sitze

im Senat helfen. Unterm Strich ist die Wahl ein Sieg für die

Demokraten. Sie verändert die Machtdynamik in Washington fundamental.

Vorbei sind die Zeiten, in denen die Republikaner im Kongress bloß

abnicken, was aus dem Weißen Haus kommt. Die künftige Speakerin Nancy

Pelosi kann nun jedes Gesetz des Präsidenten stoppen und ihn beim

Haushalt zu Kompromissen zwingen. Es wird kein Geld für die Mauer

geben, keine Hassgesetze gegen Einwanderer und keine weitere

Demontage von Obama-Care. Vor allem muss Trump nun mit echten

Untersuchungen in der Russland-Affäre und wegen möglicher Korruption

in der Regierung rechnen. Amerika wäre nach diesen Midterms ein

anderes Land, wenn die Demokraten das Repräsentantenhaus verloren

hätten. Doch eine klare Zurückweisung Trumps sähe anders aus. Wer die

Schablone der letzten Präsidentschaftswahlen über die Ergebnisse der

Midterms legt, wird schnell erkennen, wie wenig sich in den

Wahlmustern tatsächlich verändert hat. Die Demokraten siegten in den

Kongresswahlbezirken, die auch Hillary Clinton gewann, und verloren

die Senatssitze in Trump-Hochburgen wie Indiana, North Dakota und

Tennessee. Einen Hoffnungsschimmer gibt es im Rostgürtel, wo die

Demokraten ihre vor zwei Jahren zusammengebrochene „blaue Mauer“

gegen Trump in Pennsylvania, Michigan und Wisconsin teilweise wieder

aufbauen konnten. Dass die Demokraten mit der Mehrheit im

Repräsentantenhaus nun eine politische Bühne erhalten, auf der sie

wahrgenommen werden können, sollte mit Blick auf die

Präsidentschaftswahlen 2020 nicht unterschätzt werden. Hier aber

lauert auch eine Gefahr. Denn auf dieser Bühne steht nun ganz

prominent Nancy Pelosi, die ähnlich polarisiert wie Hillary Clinton.

Die künftige Speakerin darf das Spiel nicht überziehen. Zum Beispiel

durch ein Amtsenthebungsverfahren, das mangels Zweidrittelmehrheit im

Senat garantiert im Nirgendwo endet. Die Demokraten sollten gewarnt

sein, wie der Versuch der Republikaner ausging, Bill Clinton aus dem

Amt zu heben. Der Versuch scheiterte im Senat und verhalf dem

Präsidenten 1996 zur Wiederwahl. Die Mission der neuen Mehrheit im

Repräsentantenhaus muss eine andere sein. Sie muss die Weichen dafür

stellen, den „Amerika-First“-Präsidenten in zwei Jahren zu einem

Ausrutscher der Geschichte zu machen. Dazu gehört eine realistische

Analyse dessen, was die Amerikaner bei diesen „Midterms“ zum Ausdruck

gebracht haben.

