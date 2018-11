Rheinische Post: Kommentar: Nur ein Dämpfer für Trump

Das Votum war eine Abstimmung über Trump, daran

haben weder er noch, laut Umfragen, zwei Drittel der Wähler den

geringsten Zweifel gelassen. Und es legt keineswegs den Schluss nahe,

dass dem Präsidenten nur noch zwei Jahre verbleiben. Solange der

Wirtschaftsmotor brummt, hat er gute Karten. Und wie schon 2016

bewies er einmal mehr die Fähigkeit, seine Basis zu mobilisieren,

weiße, ältere, in aller Regel männliche Amerikaner in der Provinz,

die sich von der Elite an den Küsten weder verstanden noch vertreten

fühlen. Nur stieß sein Einfluss eben auch an Grenzen. In

Rust-Belt-Staaten wie Michigan, Pennsylvania und Wisconsin – 2016 die

drei Staaten, die überraschend für Trump stimmten und dessen Triumph

damit erst möglich machten – haben demokratische

Gouverneurskandidaten das Rennen für sich entschieden. Was die

Demokraten mit Blick auf das nächste Präsidentschaftsduell auf eine

Wende im „Rostgürtel“ hoffen lässt. Dann wären da noch die Frauen der

Mittelschicht im urbanen Vorortmilieu, die den Staatschef für dessen

verbale Dauerattacken unter die Gürtellinie bestraften. Aus Sicht der

Opposition der hellste Lichtblick dieses Votums. Alles in allem: Die

Bilanz ist gemischt. Trump hat einen Dämpfer erhalten. Eine

Generalabrechnung war es nicht.

