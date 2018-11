BERLINER MORGENPOST: Kleingärten müssen bleiben – Joachim Fahrun über den verlängerten Bestandsschutz für die Berliner Laubenkolonien

Es ist nervig, wenn ein wichtiger Lebensinhalt

permanent infrage gestellt wird. So ergeht es Tausenden Berliner

Kleingärtnern, deren liebevoll gepflegten Parzellen immer wieder als

mögliches Bauland gehandelt werden.

Der Senat tut nach jahrelanger Debatte nun, was in seiner Macht

steht: Alle bisher nicht gesicherten Gärten auf landeseigenen Flächen

sollen bis 2030 Bestandschutz bekommen. Diese Entscheidung dürfte in

vielen Kolonien erst einmal für Ruhe sorgen.

Für etwas mehr als 5000 Parzellen, die auf privaten Flächen

liegen, besteht das Risiko, verdrängt zu werden, jedoch weiter.

Hiervon gehören viele Areale der Deutschen Bahn. Sie liegen oft an

Gleisen, was die Eignung für hochpreisiges Wohnen eher einschränkt.

Zwar sind die Gartenfreunde in Berlin viele, ihre Stimme hat

politisch Gewicht. Aber eine Mehrheit der Berliner hat eben keine

Laube und sieht die oft für Außenstehende nicht eben einladenden

Kleingartenkolonien kritisch.

Dennoch ist eine Bestandsgarantie für das nächste Jahrzehnt

richtig. Zumal es weiterhin möglich sein soll, für dringend benötigte

Schulen, Sportanlagen oder Straßen Gärten zu überbauen. In Berlin

mangelt es noch lange nicht an Flächen, die sich schneller für

Wohnungsbau eignen als eine umkämpfte Laubenkolonie.

Ehe Wohnungsbaugesellschaften und die Baubehörden diese Potenziale

nicht gehoben haben, gibt es keine Not, die für die Stadtökologie

wichtigen Gärten anzufassen. Kleingärten ganz aus der Stadt zu

verbannen und nach Brandenburg umzusiedeln, kann aber auch

langfristig keine Option sein.

Zur lebenswerten, gemischten Stadt gehören Grünflächen in der Nähe

der Wohnung zwingend dazu. Auch Kleingärten, wenn sie sich mehr als

bisher für alle öffnen.

