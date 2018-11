Mittelbayerische Zeitung: Leitartikel „Zurück nach Leipzig“ von Heinz Gläser

Aus Leipzig sollte das Signal des Aufbruchs

kommen. Dort, wo 14 Jahre zuvor mit den Montagsdemonstrationen der

friedliche Umsturz in der DDR eingeläutet worden war, versammelte

sich die Christlich Demokratische Union Ende 2003, um Deutschland den

Weg in eine strahlende Zukunft zu weisen. Rund 1000 Delegierte

beschlossen einen radikalen programmatischen Kurswechsel in der

Sozialpolitik sowie ein revolutionär vereinfachtes Steuerkonzept. Das

Land ächzte unter Arbeitslosigkeit und galt ökonomisch als „kranker

Mann Europas“, so das geflügelte Wort jener Zeit. Die rot-grüne

Bundesregierung war konzeptionell vor der Zeit ermattet und flüchtete

sich unter Kanzler Gerhard Schröder aus der Notlage in die Agenda

2010, die wiederum die SPD bis heute in große Not stürzt. Man muss

sich den damaligen Zeitgeist vergegenwärtigen, um Angela Merkels zur

Neige gehende Kanzlerschaft einzuordnen. En vogue waren die Ideale

des ungezügelten Finanzkapitalismus angelsächsischer Prägung,

neoliberale marktwirtschaftliche Ideen hatten Konjunktur. Die

CDU-Vorsitzende Merkel stellte sich an die Spitze der radikalen

Erneuerer, doch parteiinterner Vordenker blieb der von ihr

hierarchisch ins zweite Glied verbannte Friedrich Merz. Freilich

geriet die von CDU/CSU und FDP als Selbstläufer eingestufte

Bundestagswahl 2005 beinahe zum Desaster. Merkel erachtete mit dem

kühlen Blick der Naturwissenschaftlerin die Leipziger

Versuchsanordnung für ideologisch gescheitert. Mit dem sicheren

Instinkt der Machtpolitikerin und unter dem Einfluss ihr

nahestehender Demoskopen korrigierte sie ihren Kurs und rückte ihre

Partei – je nach Deutung – wieder in die Mitte oder nach links. Mit

der Agenda 2010 fand sie zudem ein Fundament vor, das sich

sozialpolitisch auch für die Christdemokraten als tragbar erweisen

sollte. Friedrich Merz indes war ab diesem Zeitpunkt programmatisch

obsolet, ein Mann von gestern. Die Abschaffung des Kündigungsschutzes

oder die Einführung der 42-Stunden-Woche, zwei Forderungen des frühen

Merz, waren in der Partei nicht mehr mehrheitsfähig. Wenn mit

Friedrich Merz nun eine fast schon der kollektiven Vergessenheit

anheimgefallene Gestalt wie Kai aus der Kiste die Debatte um die

Nachfolge Merkels aufmischt, dann zeigt dies vor allem, wie sehr

mittlerweile der allgemeine Überdruss am politischen Personal und den

Inhalten gewachsen ist. Es zeigt zweitens, wie die CDU nach den

langen Jahren vermeintlicher merkelscher Beliebigkeit nach

ideologischer Neuausrichtung und konservativer Verankerung giert.

Merz– Konzepte von einst sind ja überholt, gesellschafts- wie

wirtschaftspolitisch. Spätestens die globale Finanzkrise führte die

kühnen Ideen des CDU-Parteitags 2003 ad absurdum. Ob der schneidige

Jurist aus Nordrhein-Westfalen geschmeidig genug ist, sich im Amt an

der Spitze der letzten verbliebenen Volkspartei ideologisch zu

häuten, steht dahin. Seine Chancen auf die Nachfolge von Merkel

stehen dennoch nicht schlecht. Die Widersacherin Annegret

Kramp-Karrenbauer hat sich als nur mühsam kaschierte Merkel-Kopie

klar für ein Weiter-so positioniert, sie ist als Zielscheibe des

Überdrusses parteiintern leicht identifizierbar. Die Kür von

Friedrich Merz würde die Tektonik der politischen Landschaft

verschieben. Nur für die um ihre Daseinsberechtigung ringende SPD

wäre sie zweifellos ein Segen, weil sie ohne eigenes Zutun wieder

programmatische Gräben definieren könnte. Bleibt eine Frage, vor der

schon die CSU nach dem bitteren Ergebnis der Landtagswahlen im

Oktober ziemlich ratlos stand: Warum um Himmels willen kann im

international ob seiner Stabilität beneideten und ökonomisch

florierenden Deutschland der Ruf nach Veränderungen so laut werden?

Friedrich Merz könnte ein Profiteur dieser schwer zu fassenden

Stimmungslage sein. Was für jemanden, der beruflich vor allem mit

Profit befasst war, allemal ganz treffend wäre.

