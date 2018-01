Mittelbayerische Zeitung: „Letzte Ausfahrt Groko“ / Ein Kommentar der Mittelbayerischen Zeitung Regensburg zur Regierungsbildung

Wenn sich drei zuvor schmerzhaft abgestürzte

Skispringer zusammen tun, sollte man eigentlich keine neuerlichen

Höhenflüge erwarten. Angela Merkel, Horst Seehofer und Martin Schulz

sind solche gestrauchelten Flieger. Von den Wählern wurde ihnen am

24. September nur wenig Aufwind beschert. Hinzu kommen miserable

Haltungsnoten in den Wochen und Monaten nach der Wahl sowie nach dem

Jamaika-Absturz. All das sind eigentlich schlechteste Voraussetzungen

für ein Wiederaufleben einer Groß-Koalition. Dennoch, unmöglich ist

eine Groko der Verantwortung für Deutschland nicht. Es müssten nur

alle Sondierer in Berlin über ihren kleinen parteipolitischen

Schatten springen. Schwierig wird das vor allem für die

vorwahlkämpfenden Christsozialen. Zwar ist der lähmende

Führungsstreit zwischen CSU-Chef Horst Seehofer und Markus Söder

vorerst beigelegt und auf der Klausurtagung im oberbayerischen Seeon

übte man sich im knallharten Fordern. Doch spätestens am Berliner

Verhandlungstisch dürfte Seehofer, Dobrindt und Co. klar werden, dass

markige CSU-Forderungen im Bund nicht eins zu eins durchsetzbar sind.

Nicht einmal gegenüber der Kanzlerin, erst recht nicht gegenüber

einer SPD, die selbst verzweifelt nach Profil sucht. Das Kunststück

wird nun darin bestehen, dass solch ideologisch aufgeladene Themen

wie etwa der Familiennachzug für Flüchtlinge mit eingeschränktem

Schutzstatus mit für alle Seiten tragbaren Kompromissen entschärft

werden. Mit einer „konservativen Revolution“ freilich, wie sie

CSU-Landesgruppenchef Alexander Dobrindt jetzt ausgerufen hat, dürfte

eine neue Groko – wenn sie denn überhaupt zustande kommt – so viel zu

tun haben wie Gustav mit Gasthof. Der Ex-Verkehrsminister ist

offenbar über Nacht wieder in seine einstige Rolle als wadenbeißender

CSU-Generalsekretär zurückgefallen. Doch was genau Dobrindt mit

seinem schwammigen Kampfbegriff meint, erklärt er nicht. Dobrindt

müsste schon klar sagen, woher eine konservativ-revolutionäre CSU

ihre Anleihen nimmt. Der von der CSU gehätschelte ungarische

Regierungschef Viktor Orban jedenfalls taugt nicht als Ratgeber für

verantwortbare deutsche Politik. Nicht weniger schwer als die CSU hat

es der angeschlagene SPD-Chef Martin Schulz. Er verhandelt

gewissermaßen in Geiselhaft seiner Partei. Dass er gleich nach der

Bundestagswahl die SPD auf Opposition und nichts weiter einnordete,

rächt sich jetzt. Der Eiertanz von Schulz zwischen Neuwahlen, einer

Nur-Kooperation mit der Union oder doch einer Groko nervt einfach. Es

wird immer deutlicher, da steht einer, der nicht viel von klarer

politischer Führung versteht und sich mit seinem Wischiwaschi auch

noch hinter dem Rücken der Partei verschanzt. Die

Jamaika-Balkon-Gespräche platzten auch, weil Angela Merkel nicht klar

genug führte und sie die Ablehnung der Liberalen gegen ihre Person

unterschätzt hatte. So etwas darf der eigentlich kühlen Managerin der

Macht nicht noch einmal passieren. Dass es diesmal professioneller,

das heißt auch diskreter und ohne die ständigen

Wasserstands-Twittereien aus den Gesprächen abgehen muss, ist eine

Voraussetzung für den Erfolg der Sondierungen. Gleich nach dem

schmählichen Scheitern von Jamaika galt vielen Bürgen im Land eine

erneute Groß-Koalition als rettender Strohhalm. Doch diese Hoffnung

bröckelt dramatisch, je mehr sich eine Regierungsbildung hinzieht.

Die letzte Ausfahrt Groko sollte nun genommen werden. Um Schaden vom

Land abzuwenden, um nicht weiteres Vertrauen in die gewählten

Politiker zu verlieren, vor allem aber um die Zukunft des Landes

nicht zu verspielen.

Pressekontakt:

Mittelbayerische Zeitung

Redaktion

Telefon: +49 941 / 207 6023

nachrichten@mittelbayerische.de

Original-Content von: Mittelbayerische Zeitung, übermittelt durch news aktuell