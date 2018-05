Mittelbayerische Zeitung: Mittelbayerische Zeitung (Regensburg) zur Luftverschmutzung:

Mit jedem Atemzug kommen sie in unseren Körper:

Winzige Partikel von Ruß, Abgasen oder Reifenabrieb. Feinstaub macht

krank und tötet sogar – und so gut wie jeder Mensch ist ihm

ausgesetzt: 90 Prozent der Weltbevölkerung atmet verschmutzte Luft,

wie eine globale Studie der Weltgesundheitsorganisation WHO ergeben

hat. Das klingt alarmierend. Und doch reagieren wir auf das Problem

vergleichsweise gelassen. Dafür gibt es aber keinen wirklich guten

Grund. Zugegeben: So gravierend wie in Megacities wie Neu Delhi,

Peking oder Kairo ist die Luftverschmutzung in Europa nicht. In

diesen Städten ist die Smog-Wolke beinahe alltäglich. Menschen atmen

den giftigen Rauch offener Kochstellen, brennender Müllhalden oder

von Fabriken ohne Filtersysteme ein. Doch auch in Europa lässt sich

die Belastung nicht kleinreden: Gerichtsmediziner wissen, dass die

Lungen von Großstadtbewohnern so schwarz sind, als hätten diese

jahrelang geraucht. Der Zusammenhang zwischen Feinstaubbelastung und

Krankheit ist erwiesen – das Risiko für Asthma, Herzerkrankungen,

Schlaganfälle und Lungenkrebs steigt mit zunehmender Verschmutzung.

Je kleiner die Partikel sind, umso leichter dringen sie in die Lunge

vor. Besonders kleine Teilchen schaffen es sogar über die

Lungenbläschen ins Blut und von da in den ganzen Körper. Für das

menschliche Auge sind die Schmutzteilchen unsichtbar. Auch löst das

Einatmen von dreckiger Luft bei Gesunden meist keine akute Atemnot

aus. Vielleicht sind wir deshalb so vergleichsweise sorglos und regen

uns mehr über drohende Fahrverbote auf als über den Feinstaub selbst.

Doch es wird Zeit, dass wir unsere Gesundheit endlich wichtig nehmen.

Und die der anderen – vor allem von Kindern, Kranken und Schwangeren,

die besonders unter dicker Luft leiden. Deren Bedürfnisse sind

wichtiger als die der Autoindustrie oder unserer individuellen

Unlust, auf öffentliche Verkehrsmittel umzusteigen und das Auto auch

einmal stehen zu lassen. Das größte Problem aber ist der lasche

Umgang der Politik mit der Autoindustrie. Deutschland spielt hierbei

eine unrühmliche Rolle in der EU: Auf Initiative des ehemaligen

deutschen Wirtschaftsministers Sigmar Gabriel hin hat die Kommission

auf eine verpflichtende Quote für E-Autos verzichtet. Der

Automobillobby gelang es, von der Kommission geplante CO2-Grenzwerte

abzuschwächen. Die deutschen Konzerne haben Politik und Bürger mit

manipulierten Abgaswerten getäuscht. Doch auch die neue GroKo agiert

halbherzig: Die geplanten Softwarenachrüstungen reichen wohl nicht

aus, um die Emission von Stickoxiden genug zu senken. Umfangreiche

Umbauten an Motor oder Abgasanlage von richtigen Stinkern sind in der

GroKo umstritten. Dass die Autobauer die Zeichen der Zeit nicht

erkannt haben, zeigt ein Blick in die USA: Dort hat die

Automobillobby die Regierung Trump dazu gebracht, die Abgas- und

Spritvorschriften der Ära Obama zu kippen. Weil nun Kalifornien und

16 weitere US-Bundesstaaten die Regierung verklagen, fürchten die

Hersteller, ihre Fahrzeuge innerhalb des Landes für verschiedene

Märkte ausrüsten zu müssen. Offenbar kommt es ihnen nicht in den

Sinn, sich freiwillig an die strengeren Grenzwerte zu halten.

Experten raten der Autobranche sogar, sich anstatt an den

amerikanischen Standards an den strengen chinesischen zu orientieren,

denn der technologische Wettlauf um die Autos der Zukunft werde in

China entschieden. Dort meint es die Regierung mittlerweile ernst mit

dem Kampf gegen Luftverschmutzung – und setzt auf sparsame und

E-Autos. Die Bundesregierung sollte sich da inspirieren lassen. Noch

diesen Monat könnte sie eine Klage aus Brüssel wegen nicht

eingehaltener Grenzwerte für Stickoxide ereilen. Sie muss

schnellstens aufhören, die Gestaltung der Verkehrspolitik

Autokonzernen, EU oder Gerichten zu überlassen. So erreicht sie ihre

Klimaziele nicht und setzt ihre Bürger weiter giftiger Atemluft aus.

Das ist verantwortungslos.

