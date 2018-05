Badische Zeitung: Pressefreiheit: Bedrohtes Gut / Kommentar von Thomas Fricker

Pressefreiheit geht alle an. Überall. Sie ist

unveräußerlicher Bestandteil von Meinungsfreiheit und Demokratie.

Erst unabhängige Medien ermöglichen eine freie Gesellschaft. Wo sie

fehlt, wird dem Missbrauch der Mächtigen Tür und Tor geöffnet. Zu

besichtigten ist dies nicht nur in Nordkorea oder China. Auch in der

Türkei begleitet Repression gegen Journalisten den Abbau der

Bürgerrechte. In Ungarn oder auch Polen laufen linientreue

Staatssender privaten Medien zunehmend den Rang ab. Dabei ist

Pressefreiheit nicht nur im Großen bedroht. Behörden, die mauern,

Interessensverbände, die manipulieren, Bürgermeisterkandidaten, die

der Lokalzeitung Art und Weise der Berichterstattung vorschreiben

wollen – oft genug wird Pressefreiheit heute als Freiheit

verstanden, über „die Presse“ herzuziehen und ihre Glaubwürdigkeit

zu untergraben. Es gibt ein Mittel dagegen: seriösen Journalismus.

Frei von Fehlern ist er nicht, aber ehrlich im Ringen um hochwertige

Information. http://mehr.bz/khs101e

