Mittelbayerische Zeitung: Politik gegen den Rest der Welt /Kommentar der Mittelbayerischen Zeitung, Regensburg

Sechs der G7-Finanzminister gingen mit den

US-Strafzöllen hart ins Gericht. Beim Gipfeltreffen ab Freitag geht

es auch um die Zukunft internationaler Gremien, um die freie

Weltordnung.

Es klang wie eine Mahnung, eindringlich, aber zugleich mit einem

Schuss Skepsis darin. Vor fast genau einem Jahr forderte Angela

Merkel im Festzelt von Trudering, Europa müsse sein Schicksal selbst

in die Hand nehmen. Die Zeiten, in denen sich die Europäer auf andere

verlassen könnten, seien „ein Stück vorbei“. Die Prophezeiung der

Kanzlerin hat sich einerseits erfüllt, andererseits leider auch

nicht. Verlassen können sich die Europäer aus der noch 28 Staaten

umfassenden Union auf den – immer noch – wichtigsten

transatlantischen Bündnispartner USA kaum noch. Mit seiner zackigen

Unterschrift ist Donald Trump nicht nur aus dem mühsam ausgehandelten

Atomvertrag mit dem Iran ausgestiegen, sondern er legt ebenfalls die

Axt an internationale Regeln, stellt die Wirksamkeit multilateraler

Gremien und Gesprächsformate infrage. Die letzte Woche verhängten

Strafzölle auf Stahl- und Aluminiumimporte in die USA sind insofern

nur ein weiterer Schritt von Trumps Abschottungs- und

Wir-machen-Amerika-wieder-groß-Politik. Die Zeiten einer

berechenbaren, auf grundlegend gleichen Werten basierenden Politik

zwischen den Staaten der „westlichen“ Welt scheinen vorbei. Zumindest

mit dieser US-Administration und mit diesem Präsidenten. Betrachtet

man die letzten wichtigen Entscheidungen Washingtons, dann drängt

sich der Eindruck auf, die USA machten Politik gegen den Rest der

Welt. Das Treffen der G7-Finanzminster Ende letzter Woche im

kanadischen Whistler gab bereits einen Vorgeschmack darauf, was das

Spitzentreffen der Staats- und Regierungschefs dieser sieben großen

Wirtschaftsnationen ab Freitag bringen könnte. In Kanada hieß es

bereits: sechs zu eins. Geschlossen haben sechs der G7-Finanzminister

gegen die US-Strafzölle protestiert und Gegenmaßnahmen angekündigt.

Kanada und die EU haben bei der Welthandelsorganisation WTO Klage

gegen den harschen Schritt Washingtons eingelegt und ihrerseits

„Vergeltungs“-Strafzölle angekündigt. Ähnlich die Reaktion aus

Peking. Man ist sich außerhalb der USA, trotz vieler

unterschiedlicher Interessen, einig, mit Härte auf Trumps schädlichen

und offenbar auch rechtswidrigen Protektionismus zu reagieren. Beim

folgenden G20-Gipfel in Argentinien könnte das Verhältnis 18:2

lauten. An der Seite der USA könnte dann nur Saudi Arabien stehen.

Mit Riad hatte Trump vor kurzem Waffengeschäfte über einhundert

Milliarden Dollar abgeschlossen. Beim Gipfeltreffen geht es auch um

die Zukunft internationaler Gremien, wie etwa der WTO. Es geht damit

zugleich um die freie Weltordnung, um die Verbindlichkeit

internationaler Verträge und internationalen Rechts generell. Bislang

waren Gesprächsformate wie G7 und G20 eine gute Möglichkeit, bei der

Staatenlenker ins Gespräch kommen konnten. Ob diese Formate weiterhin

sinnvoll sind, wenn ein wichtiger Akteur ausschert, ist offen. Was

die Herausforderung für Europa, zumal für Deutschland, so groß macht,

sind nicht nur Trumps berechenbare Unberechenbarkeit und

kompromisslose „America-first-Politik“, sondern auch die vielstimmige

Lähmung diesseits des Atlantiks. In der Ablehnung über Trumps Politik

ist man sich weitgehend einig. Doch Europas Konzept für den Ausbau

des freien Welthandels sucht man vergebens. Wenn die USA partout

Handelsschranken errichten wollen, warum versuchen dann die Europäer

nicht, mit anderen Partnern – von China, Kanada, Mexiko bis Südafrika

und Brasilien – Zölle und andere Barrieren abzubauen? Der Hardliner

Trump kann nur zu einer Änderung seiner kurzsichtigen Politik bewegt

werden, wenn es schlagende Argumente dagegen gibt, wenn sich

Liberalisierung rechnet.

Pressekontakt:

Mittelbayerische Zeitung

Redaktion

Telefon: +49 941 / 207 6023

nachrichten@mittelbayerische.de

Original-Content von: Mittelbayerische Zeitung, übermittelt durch news aktuell