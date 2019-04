Mittelbayerische Zeitung: Schulterschluss der Rechten / Die AfD will mit der Lega Nord ein neues Bündnis im EU-Parlament bilden. Die neue Liebe könnte rasch erkalten, wenn es ans Politikmachen geht.

Europas Rechtspopulisten nehmen einen neuen

Anlauf, um die Reihen zu schließen. Auf einem Kongress in Mailand

kündigte Italiens starker Mann Matteo Salvini von der Lega Nord an,

man werde im künftigen Europaparlament mit der AfD, den Wahren Finnen

und der dänischen Folkeparti eine neue Fraktion bilden. Bei einer

Großveranstaltung am 18. Mai – eine Woche vor der Europawahl – soll

dann noch Marine le Pen vom französischen Front National dazustoßen.

Ihren potenziellen Wählern wollen die weit rechts von der Mitte

angesiedelten Parteien damit demonstrieren, dass sie in der

europäischen Politik künftig stärker als bisher mitmischen wollen.

Ziel ist es, mit der neuen Fraktion hinter Konservativen und

Sozialisten dritte Kraft zu werden. Es gehe nicht darum, die EU

abzuschaffen, versicherte Meuthen in Mailand. Man wolle das Projekt

vielmehr reformieren. Abschottung gegen mehr Zuwanderung, ein

konsequenter Ausbau der „Festung Europa“ ist die Forderung, auf die

sich alle potenziellen Mitglieder der neuen Fraktion verständigen

können. Das entspricht voll und ganz der Linie Salvinis, der keine

Flüchtlingsschiffe mehr in Italien landen lässt, wenn nicht die

Weiterverteilung in andere Mitgliedsstaaten geklärt ist. Wären

Salvinis neue Bundesgenossen in ihren Ländern ebenfalls an der

Regierung, würde eine Umverteilung allerdings nicht stattfinden. Denn

sowohl die AfD, als auch deren französische, finnische und dänische

nationalistische Schwesterparteien wollen ebenfalls keine Flüchtlinge

mehr aufnehmen und lehnen eine Weiterverteilung aus Italien,

Griechenland und Spanien deshalb ab. Während sich in der

Flüchtlingsfrage der gemeinsame Nenner durch totale Abschottung nach

außen aufrechterhalten ließe, führt ein europäischer Zusammenschluss

von Ultranationalisten bei allen anderen Themen ganz schnell in die

Sackgasse. Übersteigerter nationaler Egoismus und europäisches

Zusammengehen schließen sich nun einmal aus. Solange Deutschland und

Italien sich im gleichen Währungsraum bewegen, ist allerdings

spätestens bei der Verschuldungsfrage Schluss mit der neu erblühten

Freundschaft. Denn die Wähler der AfD in Deutschland wollen

keinesfalls die Zeche zahlen, wenn der Euro aufgrund von Salvinis

Wahlgeschenken Schaden nimmt. Wie schwer sich die Rechtspopulisten

auf europäischer Ebene mit einer gemeinsamen Linie tun, hat sich

schon in der ablaufenden Legislatur deutlich gezeigt. Von den

ursprünglich sieben AfD-Abgeordneten ist nur Jörg Meuthen übrig. Noch

sitzt er mit Salvinis Koalitionspartner Fünf-Sterne und mit den

britischen Brexitfans von der UKIP in einer Fraktion, der EFDD. Der

aus der AfD ausgetretene Marcus Pretzell wiederum hat sich der ENF

angeschlossen, der auch Frankreichs Front National und Salvinis Lega

Nord angehören. Auch die in der österreichischen Regierung vertretene

FPÖ ist mit von dieser Partie. Bernd Lucke, einst Frontmann und jetzt

Abweichler der AfD, hat seine Heimat bei den Europäischen

Konservativen und Reformern (EKR) gefunden, wo die Tories die

Mehrheit stellen. Dort sitzt er Seite an Seite mit den Neuen Finnen

und der dänischen Folkeparti, die sich künftig mit Meuthen und

Salvini zusammentun wollen. Eine neue politische Heimat brauchen sie

alle, da nach dem Brexit weder UKIP noch Tories im Europaparlament

vertreten sein werden. Um den Fraktionsstatus zu erlangen, muss man

mindestens 25 Abgeordnete aus mindestens sieben Mitgliedsländern

aufbieten. Gut möglich, dass es Salvini und Meuthen gelingt, ihre

Pläne zunächst umzusetzen. Sobald es dann aber ans Politikmachen

geht, könnte die neue Liebe rasch erkalten. Bis jetzt jedenfalls

waren die Rechten stets viel zu zerstritten, um die

europafreundlichen Parteien das Fürchten zu lehren.

