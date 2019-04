BERLINER MORGENPOST: Die Schonfrist ist vorbei / Kommentar von Jens Anker zu Radfahren in Berlin

Der vollständige Kommentar: Immerhin: Berlin ist Aufsteiger des

Jahres. Zwar schimpfen die Radfahrer in der Hauptstadt nach wie vor

über den Zustand der Radwege, das Gedränge auf den Straßen,

rücksichtslose Autofahrer und das Fehlen einer familienunfreundlichen

Infrastruktur, aber Berlin hat Besserung gelobt. Mit dem

Mobilitätsgesetz – dem ersten Deutschlands – betritt es Neuland und

will nach Jahrzehnten der autogerechten Stadtplanung, den vorhandenen

Platz gerechter unter den Verkehrsteilnehmern aufteilen. Dafür wurde

Berlin vom Allgemeinen Deutschen Fahrrad-Club (ADFC) und dem

Bundesverkehrministerium jetzt ausgezeichnet. Aber das ist kein

Grund, sich darauf auszuruhen. Im Gegenteil, den markigen

Ankündigungen zur Verkehrswende muss der Senat endlich spürbare Taten

folgen lassen. Nach zweieinhalb Jahren Rot-Rot-Grün hat sich vor

allem für den Radverkehr noch nicht allzu viel getan. Bislang

verwies Verkehrssenatorin Regine Günther (parteilos, für Grüne) auf

fehlendes Personal und lange Verfahrenswege. Diese Argumente zählen

nun nicht mehr. Jetzt müssen die beschlossenen Umbauten auch für alle

sichtbar erfolgen. Ansonsten verlieren vor allem die Grünen-Wähler

die Geduld mit ihrer Senatorin. Denn es ist unübersehbar, dass die

vorhandene Infrastruktur längst nicht mehr ausreicht, um die vielen

Hunderttausend Radfahrer zu versorgen. Rückenwind dafür erhielt die

Landesregierung aus einer gänzlich unerwarteten Ecke. Der als

Autoversteher geltende Bundesverkehrsminister Andreas Scheuer (CSU)

outete sich bei der Preisvergabe am Dienstag als Fahrradfreund und

-unterstützer. Die Schonfrist für die Berliner Verkehrssenatorin ist

vorbei, jetzt müssen die Pläne realisiert werden – und dazu zählt

auch, dass sich die Radfahrer künftig an die Verkehrsregeln halten

und nicht machen, was sie wollen.

