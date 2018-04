Mittelbayerische Zeitung: Seehofer unter Druck / Kommentar zu den Tarifverhandlungen imöffentlichen Dienst

Immer wieder das gleiche Spiel: Im Vorfeld von

Tarifverhandlungen, wie jetzt im öffentlichen Dienst von Bund und

Kommunen, lassen die Gewerkschaften ihre Muskeln spielen. Ihre

Mitglieder ziehen, zumeist laut trillernd, durch die Städte.

Warnstreiks sollen die Arbeitgeber gefügig machen. Das ist jetzt, als

auf einigen Flughäfen, im öffentlichen Nahverkehr, in Kitas oder bei

der Müllabfuhr bereits die Arbeit niedergelegt wurde, nicht anders.

So, als ob sich Arbeitgeber wirklich von derlei Aktionen beeindrucken

lassen würden, von deren Auswirkungen sie persönlich nur sehr

begrenzt betroffen sind. Der Tarifpoker auf ausgetretenen Pfaden

setzt sich dann, wie jetzt im Potsdamer Kongresshotel, in den

Verhandlungsrunden selbst tage- und nächtelang fort. Gestern Abend

war noch nicht abzusehen, ob es in der Nacht zum Dienstag einen

„Durchbruch“ geben würde. Der Optimismus, den Neu-Verhandlungsführer

Horst Seehofer, als Innenminister für die Seite des Bundes mit am

Tisch, tags zuvor verbreitete, war wegen einiger „Komplikationen“ wie

weggeblasen. Mehr als vorige Verhandlungsführer steht der neue

Bundesminister unter dem Druck, rasch einen vertretbaren Abschluss zu

erreichen. Und er hat wegen der sprudelnden Steuereinnahmen zudem

einen ordentlichen Spielraum. Seehofer weiß nur zu gut, auch die

Beschäftigten und Beamten im öffentlichen Dienst sind schließlich

Wähler. Nicht nur in Bayern. Das immer wiederkehrende Ritual solcher

Tarifverhandlungen ist freilich längst überholt. Bei gutem Willen von

beiden Seiten könnten neue Tarife rascher, ohne nächtelange Sitzungen

und ohne Streiks im Vorfeld vereinbart werden. Nur keiner will auf

die alten Rituale verzichten.

