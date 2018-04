Rheinische Post: Kommentar: Islamismus stoppen

Gehört „der Islam“ nun zu Deutschland oder

nicht? An dieser sinnlosen Diskussion beteiligt sich

NRW-Justizminister Peter Biesenbach (CDU) zum Glück nicht – es ist

sowieso eine Tatsache, dass einige Millionen Muslime hier leben. Und

nur eine Minderheit ist radikal, extrem konservativ auch keineswegs

alle. Also ist es klug, diese Menschen zu integrieren und nicht

auszugrenzen. Umso wichtiger ist aber, dem Islamismus entschlossen

gegenüberzutreten. Das neue Zentrum des NRW-Justizministeriums für

„interkulturelle Kompetenz“ kann dabei einen kleinen Beitrag leisten.

Es ist vernünftig, wenn Richter und Staatsanwälte mehr über die

Unterschiede zwischen Islam und fanatischem Islamismus erfahren, wenn

Ratschläge zum Umgang mit Muslimen erarbeitet werden, wenn man der

Paralleljustiz entgegentritt. Das ist aber nur Teil des Jobs:

Moscheen von Radikalen müssen geschlossen werden. Gefährder müssen

das Land verlassen. Europa muss es gelingen, moderate Kräfte unter

den hiesigen Muslimen so zu stärken, dass Extremisten keine Chance

mehr haben.

