Mittelbayerische Zeitung: Seehofer verstärkt die Probleme / Die Migration ist nicht die Wurzel der Unzufriedenheiten, sie deckt die sozialen, wirtschaftlichen und politischen Schieflagen aber auf. Von Christine Schröpf

Das Talent zum pointierten Formulieren ist

grundsätzlich ein Segen. Doch wird die Botschaft zu schlicht,

entfaltet sie böse Wirkung. Politprofi Horst Seehofer weiß das. Doch

„ups“ – nun hat er es erneut praktiziert und man darf annehmen: Er

hat die Provokation gezielt gesetzt. Und das ausgerechnet auf dem

politisch hochsensiblen Feld der Flüchtlingspolitik, auf dem der

Bundesinnenminister und CSU-Chef mit der Kanzlerin in Dauerfehde

liegt. Seehofers Äußerung zur Migration als „Mutter aller politischen

Probleme“ löst nichts. Sie verstärkt die Probleme nur und dient dem

politisch irrlichternder Teil der Gesellschaft als Bestätigung.

Seehofer hat auch in der Sache Unrecht. Die Migration mag ihm als

Fachminister für innere Sicherheit so erscheinen – und auch aus dem

Blickwinkel des CSU-Chefs, der den Zuzug der Flüchtlinge seit Herbst

2015 als Hauptgrund für das massive Schwächeln der CSU im Vorfeld der

bayerische Landtagswahl sieht. Ohne Migration herrschte womöglich

auch bis heute zwischen ihm und Merkel eitel Sonnenschein. Doch auch

das alles zusammen ist eine sehr verkürzte Sicht der Dinge. Die

Migration ist eben nicht die Wurzel aller Probleme – sie deckt die

politischen, wirtschaftlichen und sozialen Schieflagen im Land nur

unbarmherzig auf. Migration lässt sich auch nicht auf Asylfragen

verkürzen. Die Zuwanderung von Fachleuten aus allen Teilen der Welt

ist für Deutschland befruchtend und wichtig. Wer mit wachen Augen

durch seine Stadt geht, sieht zudem an jeder Ecke, wie sehr die

multikurelle Einflüsse das Leben hier auch schöner machen.

Irritierend ist auch Seehofers zweite Aussage, dass er ohne

Ministeramt in Chemnitz mitdemonstriert hätte – natürlich nicht an

der Seite der Radikalen. Denn den Menschen, denen er sich dort

verbündet fühlt, kann er als Bundesinnenminister sehr viel konkretere

Dienste leisten. In Chemnitz sind neben einem harten Kern von

Neonazis und politischen Brandstiftern auch viele Menschen unterwegs,

die sich nach der mutmaßlichen Tötung eines Mitbürgers durch

Migranten schlicht um ihre eigene Sicherheit sorgen. Es ist Aufgabe

der Regierenden in Sachsen und Berlin, ihnen diese Angst zügig zu

nehmen, um nicht der AfD das Spielfeld zu überlassen. Es braucht in

diesen Tagen weniger nervöse Reaktionen und mehr klaren politischen

Kompass, es braucht weniger Fehlerdiagnose und mehr konsequentes

Handeln. Die demokratischen Kräfte können dabei zeigen, dass

Menschlichkeit und Anstand in aufgewühlter Lage nicht auf der Strecke

bleiben müssen. Ein Lehrbeispiel dafür kommt ebenfalls aus Bayern –

von der Familie der beim Trampen getöteten Studentin Sophia.

Chemnitzer Demonstranten waren mit ihrem Bild durch die Straßen

gezogen. Man mag sich den Schmerz von Sophias Angehörigen nicht

vorstellen – doch sie stemmen sich mit unfassbarer Größe dagegen,

dass ihr eigenes Leid für Rassismus und Hass instrumentalisiert wird.

Schwarz-Weiß-Denken bringt nichts. Auch das deckt die

Migrationsdebatte auf, die so sehr die Gesellschaft polarisiert. Das

gilt auch für Seehofer. Er greift jedenfalls auf – obwohl nun schon

mehrfach mit untauglichen Mitteln – was Menschen nicht nur im Osten

bewegt. Die überwiegende Mehrheit der Bürger empfindet die

Integration von Flüchtlingen als schlecht gelungen. Das gilt auch für

Maßnahmen zum Eindämmen von Kriminalität. Das blenden diejenigen aus,

die reale Probleme gerne auf Seehofer-Schrullen oder den üblichen

Clinch zwischen ihm und Merkel verknappen. Der Landtagswahlkampf in

Bayern verstärkt diese Neigung drastisch. Aktuell konnte sich

SPD-Chefin Andrea Nahles nicht die Zuspitzung verkneifen, Seehofer

habe mit der „Mutter aller Probleme“ nur Merkel gemeint. Bei

Unzufriedenen im Land verstärkt das den Eindruck, dass die

Etablierten lieber mit sich selbst beschäftigt sind.

Pressekontakt:

Mittelbayerische Zeitung

Redaktion

Telefon: +49 941 / 207 6023

nachrichten@mittelbayerische.de

Original-Content von: Mittelbayerische Zeitung, übermittelt durch news aktuell