Westfalen-Blatt: Das WESTFALEN-BLATT (Bielefeld) zu Merkel

Angela Merkel führt nicht und lässt so zu, dass

sie vorgeführt wird. Macht die Kanzlerin weiter wie bisher, bekommt

sie die Migrationsdebatte nie in den Griff. Ihre ohnehin defensive

Art wirkt angesichts der Wucht des Themas besonders kontraproduktiv.

Kein großer Auftritt, keine Regierungserklärung, allenfalls ein paar

Reaktionen am Rande des Protokolls. Und ihr Sprecher Steffen Seibert,

der sich womöglich voreilig äußerte. Die Frage, ob es in Chemnitz

Hetzjagden gab oder nicht, ist nur Symptom einer sich immer

deutlicher abzeichnenden Entwicklung. Erst der Disput mit Sachsens

Ministerpräsident Michael Kretschmer (CDU), nun die nebulöse

Einlassung des Verfassungsschutzpräsidenten Hans-Georg Maaßen – und

nicht zu vergessen natürlich die Dauerfehde mit der CSU und allen

voran Innenminister Horst Seehofer persönlich. Nimmt man die sich

anbahnende Kampfabstimmung um den CDU/CSU-Fraktionsvorsitz hinzu,

ergibt sich ein verheerendes Bild. Während es an allen Ecken und

Enden brodelt, vermittelt die Kanzlerin den Eindruck, die Dinge

nähmen ihren gewohnten Lauf. Bodenhaftung adé – willkommen im

Regierungsraumschiff Berlin! Gewiss: Angela Merkel neigt nicht zum

Alarmismus, und Gelassenheit kann auch Ausdruck von Souveränität

sein. Doch wirkt die Kanzlerin derzeit alles andere als souverän.

Merkel ist beinahe pausenlos in der Welt unterwegs. Hat sie über die

richtige Analyse, dass die drängendsten Probleme der Gegenwart nur

auf internationaler Ebene zu lösen sind, die Realität daheim aus dem

Blick verloren? Und sieht sie es überhaupt noch als eine ihrer

zentralen Aufgaben an, Land und Leute zu erreichen?

Selbstverständlich war die Kanzlerin nicht verpflichtet, in den

vergangenen zwei Wochen nach Chemnitz zu reisen. Doch es wäre gut

gewesen, sie hätte es getan. Möglich, dass ihr Auftritt dort eher zur

Eskalation denn zur Deeskalation der Lage beigetragen hätte. Schon im

Bundestagswahlkampf war Merkel im Osten gnadenlos niedergebrüllt und

ausgepfiffen worden. Aber auch so bleibt ein bitterer Beigeschmack.

Denn nun steht der Verdacht im Raum, die Kanzlerin könnte aus

Selbstschutz weggeblieben sein. Und der für Oktober angekündigte

Besuch wirkt wie das dazugehörige Feigenblatt. Doch wie wollen die

Unionsparteien die AfD stellen, wenn ihre Spitzenfrau die

Auseinandersetzung fürchtet? Wenn ausgerechnet die Politikerin aus

dem Osten den Osten meiden muss. Und wenn CDU und CSU kaum mehr

wissen, wie sie zueinander finden sollen. Für die anstehenden

Landtagswahlen in Hessen und Bayern, erst recht aber für die nächstes

Jahr in Sachsen, Brandenburg und Thüringen lässt das Böses ahnen.

Doch es geht um mehr als um eine Handvoll Wahlen: Auf dem Spiel steht

die politische Kultur unseres Landes.

Pressekontakt:

Westfalen-Blatt

Chef vom Dienst Nachrichten

Andreas Kolesch

Telefon: 0521 – 585261

Original-Content von: Westfalen-Blatt, übermittelt durch news aktuell