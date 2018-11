Mittelbayerische Zeitung: Seehofers Schmerzgrenze / Der Machtkampf war brutal, nun sind die Tage des CSU-Chefs und Bundesinnenministers in der Politik gezählt. Er war zuletzt ein Getriebener.

In der CSU hatten sie schon gar nicht mehr an

seinen Rückzug geglaubt – nun wirft Horst Seehofer doch das Handtuch.

Seine Schmerzgrenze war nach einem brutalen Machtkampf erreicht. Er,

der seinen Abgang immer nach eigenen Regeln und im eigenen Tempo

vollziehen wollte, war am Ende ein Getriebener. Das Verkünden seines

baldigen Abgangs überließ er am Sonntag Parteikreisen. Er selbst wird

sich erst im Laufe der Woche erklären. Eine letzte kurze Zeitspanne

an der Parteispitze trotzte er seinen Widersachern noch ab: Der

CSU-Sonderparteitag mit Neuwahlen findet erst Anfang 2019 und nicht

bereits im Dezember statt. Sein Ende als Bundesinnenminister ist

zunächst ohne Termin, aber zwangsläufig. Seehofer stand am Ende

isoliert da. CSU-Bezirkschefs, Junge Union, viele andere

Parteiuntergliederungen und weite Teile der Basis hatten sich von ihm

abgewandt. Als auch der frühere Ministerpräsident und

CSU-Ehrenvorsitzende Edmund Stoiber am Sonntag den Daumen senkte, war

das politische Ende Seehofers besiegelt. Stoiber hatte lange eher

mäßigend eingegriffen, trotz seiner persönlichen Nähe zum neuen

starken CSU-Mann Markus Söder – zu frisch die Erinnerung, wie er 2007

in Kreuth selbst abgesägt worden war. In Machtkämpfen kennt die CSU

keine Gefangene. Für Seehofer rächt sich, dass er in knapp zehn

Jahren als Ministerpräsident und noch ein wenig länger als Parteichef

selbst oft nicht zimperlich gewesen ist: Die CSU-Landtagsfraktion,

die bisweilen politisch in die Irre läuft, bremste er in diesen

Fällen nicht hinter verschlossenen Türen, sondern blamierte sie

öffentlich. Den früheren Bundesinnenminister Hans-Peter Friedrich

ließ er in der Edathy-Affäre ziemlich ungerührt über die Klinge

springen. Er ließ auch nichts unversucht, den Aufstieg Söders zu

verhindern, dessen politisches Talent er erkannte, den er aber im

Grunde bis heute für höhere Ämter als charakterlich ungeeignet

betrachtet. Es hatten sich also viele offene Rechnungen angesammelt.

Bei der Krisensitzung am Sonntag wurde es ihm heimgezahlt. Es ist ein

hartes Ende für einen Politiker, der nach seinem Wechsel von Berlin

nach Bayern im Jahr 2008 über viele Jahre unanfechtbar war: Er holte

der CSU 2013 die absolute Mehrheit im Landtag zurück, startete einen

neuen Dialog mit den Bürgern, räumte ohne viel Federlesens

Streitthemen wie den Donauausbau ab. Erst in der Flüchtlingskrise

verließ ihn die politische Fortune. Dabei war sein Ärger über

Kanzlerin Angela Merkel, die das Ausmaß der Herausforderung lange

unterschätzte, berechtigt. Doch je mehr er sich in diesen Ärger

verbiss, umso mehr setzte er sich selbst ins Unrecht und verlor die

Leichtigkeit und den Charme, die ihn oft auszeichneten. Das prägte

auch die Zeit als Bundesinnenminister, in der er in Rekordzeit

Sympathien bei den Bürgern verspielte. Diese frühere Leichtigkeit –

sie ist ihm zurückzuwünschen, jetzt auf den letzten Metern seiner

Karriere. Auch wenn die Macht nun wohl ausgerechnet in die Hände

seines größten Gegners Markus Söders wandert. Seehofers Loslassen am

Sonntag, wenn auch auf Druck, war dafür vielleicht der Anfang. In der

CSU brechen nun bald die von vielen Seiten ersehnten neuen Zeiten an.

Ob es bessere Zeiten werden, muss sich erst zeigen. Mit dem Abgang

Seehofers ist neuer Erfolg nicht vorprogrammiert. Söder steht für

Elan und Durchsetzungskraft. Er polarisiert aber auch. Ihm fehlen

immer wieder die wichtigen Zwischentöne. Die neue Bayern-Koalition,

die ab dieser Woche den Freistaat regiert, lässt zumindest bisher

Feingefühl vermissen. Die Regierung ist eben nicht nur für die

konservative Mehrheit da, sondern auch für die rund 35 Prozent der

Menschen, die im Oktober Grüne, SPD, FDP oder Linke gewählt haben.

Söder muss wissen: Für alles, was er nun falsch macht, gibt es nicht

mehr Seehofer als Sündenbock.

