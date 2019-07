Mittelbayerische Zeitung: Söder, der Turbo-Klimaschützer / Der Ministerpräsident verpasst der CSU einen kräftigen grünen Anstrich. Von Christine Schröpf

Umweltsünder können sich auf heftigen Gegenwind

gefasst machen: Markus Söder hat sich den Klimaschutz auf die Fahnen

geschrieben. Wer die Karriere des CSU-Chefs und Ministerpräsidenten

verfolgt hat, der ahnt: Er wird in den nächsten Monaten in enger

Taktung Klima-Offensive um Klima-Offensive starten. Am Wochenende

brachte er die Debatte mit zwei wuchtigen Vorstößen in Schwung:

Klimaschutz soll als Staatsziel im Grundgesetz verankert werden,

Bahnfahren in Fernzügen durch eine Reduzierung der Mehrwertsteuer

beim Ticketpreis deutlich attraktiver. Die Kabinettsbeschlüsse der

Bayern-Koalition aus CSU und Freien Wählern waren nun der zweite Akt.

Der Regierungschef präsentierte einen Mix aus wuchtigen

Versprechungen („Bayern wird das erste klimaneutrale Bundesland“),

aus bereits kürzlich angekündigten Projekten („30 Millionen neue

Bäume in Staatswäldern in den nächsten fünf Jahren“) und einer Fülle

von konkreten Maßnahmen – von der Bundesratsinitiative zum Verbot von

Einwegplastiktüten und dem Nein zu Einwegplastik in staatlichen

Einrichtungen bis zu deutlich mehr Bioprodukten in staatlichen

Kantinen. Anfang September wird der CSU-Vorstand an weiteren

Klimaschutzmaßnahmen tüfteln. Im gleichen Monat, in dem auch das

GroKo-Klima-Kabinett in Berlin tagt. Dem Bund will Söder den

Klimaschutz offensichtlich nicht überlassen. Bessere Umweltpolitik in

Deutschland soll eine deutliche bayerische Duftmarke haben: Damit die

Automobilindustrie als wichtiger Wirtschaftsmotor möglichst wenig

gedrosselt wird. Damit die Interessen der vielen Pendler im

Flächenland Bayern im Blick bleiben. Bei den Grünen wächst

berechtigte Sorge, Söder könnte das grüne Kernthema „Klimaschutz“

künftig zumindest teilweise für sich okkupieren. So manche spöttische

Bemerkung dieser Tage wirkt gequält. In Gesprächen ist Unruhe zu

spüren. Söder hat auf dem Feld der Klimapolitik zwar derzeit noch ein

Glaubwürdigkeitsproblem. Rund die Hälfte der bayerischen Bürger traut

nach einer aktuellen Umfrage seinen grünen Trieben nicht so ganz. Die

Zweifel dürften sich aber verflüchtigen, sobald erste

Umweltschutz-Projekte anpackt werden. Als Regierungschef hat Söder

den Vorteil, dass er nicht nur fordern, sondern auch umsetzen und

damit überzeugen kann. Was Söder zum neuen Turbo-Klimaschützer macht,

ist nicht allein der Höhenflug der echten Grünen. Die

Fridays-for-Future-Bewegung entfaltet bei ihm eine weit stärkere

Wirkung. Denn die landesweiten Proteste der Schülerinnen und Schüler

haben die Offenheit für mehr Klimaschutz in alle

Bevölkerungsschichten gepflanzt. Eltern, Großeltern und die übrige

Verwandtschaft wurden für grüne Botschaften empfänglich, weil sie

sich den „Botschaftern“ so nahe fühlen. Die

Fridays-for-Future-Bewegung verstärkt einen Bewusstseinswandel, der

schon zuvor in Gang gekommen war. Bester Beweis dafür ist, dass

selbst recht radikale aktuelle Forderungen der Grünen inzwischen

wenig Aufruhr auslösen. Der Wunsch nach einem Rationieren

innerdeutscher Flüge auf ein Minimum wurde jetzt ohne großes Murren

weggesteckt. Im Bundestagswahlkampf 2013 hatte dagegen der

vergleichsweise harmlose Vorschlag für einen fleischlosen Tag in

Kantinen Bundestagsfraktionschefin Renate Künast noch einen massiven

Shitstorm beschert – als hätte sie die Nation mit Veggie-Pflanzerln

zwangsernähren wollen. Grüne Politik ist inzwischen in fast allen

Parteien angekommen. Abgesehen von ein paar Klimawandel-Leugnern ist

dem Großteil der Menschen klar, dass die Welt auf Kosten künftiger

Generationen wirtschaftet. Der „Erd-Erschöpfungstag“ in dieser Woche

lieferte eine eindrucksvolle Zahl: Es bräuchte 1,75 Erden, um

weiterzumachen wie bisher.

