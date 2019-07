BERLINER MORGENPOST: Klare Vorgaben für Bäderchef / Kommentar von Joachim Fahrun

Die Vorgaben für den neuen Chef der Berliner

Bäderbetriebe sind klar. Bäder werden in Berlin nicht geschlossen.

Daseinsvorsorge, also Schwimmen und Gesundheit, stehen im

Vordergrund. Und mehr Geld gibt es auch. Auf dieser Basis ist in

Berlin weniger ein Bäder-Visionär als ein nüchterner Manager gefragt.

Der Neue soll seine Erfahrungen aus der Energiewirtschaft einbringen,

um umfangreiche Investitions- und Sanierungsprojekte ordentlich zu

planen und abzuarbeiten. Gelingt ihm das, wäre eine große

Schwachstelle der Bäderbetriebe behoben. Er muss auch die nötigen

Mitarbeiter an Bord holen, von denen sein Vorgänger stets beteuert

hatte, sie seien nicht zu finden. Nur dann können verlässliche

Wasserzeiten oder gar eine erweiterte Öffnung etwa an

Sommerwochenenden erreicht werden.

