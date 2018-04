Mittelbayerische Zeitung: Viel zuviel für eine Kinderhand / Ein Kommentar der Mittelbayerischen Zeitung, Regensburg, zur Zuckersteuer

Eltern müssen den Zuckerkonsum von Kindern

bremsen. Nur auf staatliche Regulierung zu setzen, reicht nicht. Es

geht um eine große Anstrengung: Eingefahrene Gewohnheiten zu ändern.

Vormittags geht es in Kindergarten oder Schule los: Eine kleine

Leckerei oder ein süßer Joghurt findet sich in fast jeder Pausenbox.

Nachmittags warten zuhause die Schokoeier von Ostern – der Hase hat

es mal wieder gut gemeint. Beim Einkaufen bekommen die Kleinen hier

Gummibärchen, dort Lollis zugesteckt. Nach dem Kinderschwimmen warten

Eltern mit gezücktem Süßgetränk vor der Tür. Wer Freunde besucht,

kommt meist nicht davon, ohne ein Stück Kuchen probiert zu haben. Das

ständige Füttern mit Süßem kann nicht so weitergehen: In Deutschland

nimmt die Fettleibigkeit bei Kindern und Jugendlichen alarmierende

Ausmaße an. Dagegen muss jeder Einzelne etwas unternehmen. Der Staat

hat zwar keineswegs seine Möglichkeiten ausgeschöpft, regulierend

einzugreifen. Doch auch Eltern stehen in der Verantwortung. Sie

entscheiden nicht nur für sich selbst. Die Art und Weise, wie sie

Ernährung vermitteln, prägt das Geschmacksempfinden ihrer Kinder

nachhaltig. Davon hängt deren Gesundheit und Fitness ab – und

vielleicht sogar, welches Vorbild sie später für die eigenen Kinder

abgeben. Natürlich sind Eltern auch nur Menschen. Sie wissen: Süßkram

macht Kinder glücklich – und friedfertig. Solange die Bonbons auf der

Zunge schmelzen, ruhen Streit und Geschrei. Das ist verführerisch,

wenn man selbst eine Pause braucht. Es ist auch gar nicht nötig,

Kindern jegliche Süßspeise zu verbieten. Das Problem ist: Unter dem

Strich ist der Konsum im Alltag meist zu hoch. Wir leben in einer

Überflussgesellschaft – die Zeiten, als Süßes nur zu seltenen

Gelegenheiten auf den Tisch kam, sind längst vorbei. Heute werden

Kinder bei so vielen Gelegenheiten mit Süßem „belohnt“, dass von

einer Ausnahme nicht die Rede sein. Auch wenn es nur ein Muffin ist

oder eine Mini-Tüte Gummibärchen: Für ein vier- oder fünfjähriges

Kind sind diese Portionen gar nicht so klein. Kinderärzte empfehlen,

jeden Tag nur so viel Süßes zu konsumieren, wie in die Hand des

Kindes passt. Doch die Realität sieht anders aus: Laut Statistik

nimmt ein Fünfjähriger in wohlhabenden Ländern heute so viel Zucker

in einem Jahr auf, wie er selbst wiegt. Verbunden mit zu wenig

Bewegung bewirkt ein hoher Zuckerkonsum, dass Kinder anfällig für

Adipositas, Zahnkaries und Diabetes werden. Natürlich steht auch der

Staat in der Pflicht, den Konsum einzubremsen: Nach dem Vorbild

Großbritanniens sollte die Bundesregierung stark gezuckerte Getränke

besteuern. So kann sie die Hersteller dazu bringen, deren

Zuckergehalt zu reduzieren. Besonders dringlich wäre es, Werbung zu

unterbinden, die sich gezielt an Kinder richtet. Die

Verbraucherorganisation Foodwatch hat kürzlich in einem Report

dargestellt, wie der Getränkehersteller Coca-Cola verstecktes

Kindermarketing mit Sportstars und Influencern betreibt. Die mächtige

Lebensmittelindustrie erweist sich schon viel zu lange als

erfolgreich darin, die Gefahren des Zuckers für die Gesundheit zu

verschleiern. Dass dieser genauso abhängig machen kann wie Tabak, ist

erwiesen. Mit der Tabakindustrie haben sich Regierungen erfolgreich

angelegt, bei der Lebensmittelindustrie scheuen sie es noch. So liegt

es an den Eltern, ein gutes Vorbild zu sein, das auch nicht ständig

selbst Süßes in sich hineinstopft. Das ist zugegeben anstrengend.

Zucker ist überall und in großen Mengen verfügbar. Er versteckt sich

hinter verschleiernden Begriffen wie „Maltodextrin“, „Oligofruktose“

oder „Dextrose“ oder gesünder klingenden Bezeichnungen wie

„Fruchtsüße“. Es kostet Zeit, sich zu informieren, frische Zutaten

einzukaufen und selbst zu kochen, statt Kindern Fertigprodukte

vorzusetzen. Kinderärzte empfehlen Eltern, verbindliche Regeln für

den Süßigkeitenkonsum einführen, so dass sie nicht jeden Tag neu

verhandeln müssen. Wenn es nur einmal pro Tag Nachspeise gibt, lernen

Kinder diese wieder zu schätzen.

Pressekontakt:

Mittelbayerische Zeitung

Redaktion

Telefon: +49 941 / 207 6023

nachrichten@mittelbayerische.de

Original-Content von: Mittelbayerische Zeitung, übermittelt durch news aktuell