Mittelbayerische Zeitung: Wer hilft uns aus dem Stau? / Rund um Regensburg stehen die Autofahrer bereits, nun hängen sie auch in der Stadt an neuen Baustellen fest. Mehr und mehr offenbart sich das Versagen der Politik.

Kleine Szene mit großer Symbolkraft: ein ganz

normaler Werktag-Vormittag in Regensburg. Mini-Auffahrunfall auf der

Autobahn A3. Die Folgen kennt jeder Regensburger und jeder Pendler:

Nichts geht mehr in der Region. Der Verkehr steht. Auf allen

Autobahnen, den Zubringern, auf den Umgehungsstraßen, auf den

Bundesstraßen. In diesem ganz normalen Wahnsinn ruft uns ein Leser

an: „Ich versuche jetzt seit zwei Stunden aus Laaber nach Regensburg

zu kommen und stehe gerade in Höhe Winzer auf der B8″, sagt uns der

Leser. Und dann: „Rechts von mir auf der Donau ist ein Lastkahn. Der

überholt mich gerade.“ Diese kleine Szene macht deutlich, wie groß

das Politikversagen in unserer Region in Sachen Verkehrsfragen ist.

Seit mindestens zehn Jahren wird vornehmlich geredet – und vor allem

wird zerredet. Nicht ein Landrat, nicht ein Bürgermeister, auch nicht

eine Landrätin, nicht eine Bürgermeisterin nahm oder nimmt das Heft

in die Hand und stellt sich auf die Seite der staugeplagten Menschen

unserer Region. Das Politikversagen reicht weit zurück. Nur ein paar

Beispiele: Westtrasse für den ÖPNV? Geht halt nicht. Weitere

Donauquerungen, Stichwort Kneitinger Brücke: Da könnte es Widerspruch

geben. Schlüssiges Konzept für den öffentlichen Nahverkehr? Das

dauert noch. Wirklich weiträumige Umfahrung der Stadt? Noch keinen

Gedanken daran verschwendet. Die Liste der Mängel ist lang. Klar ist:

Wer sich ernsthaft und nachhaltig um die Verkehrsprobleme in der

Region kümmern will, der braucht einen langen Atem. Der muss mühsam

Verfahren in die Wege leiten, die ihm oft keinen Applaus, dafür aber

viel Widerspruch einbringen. Und wenn dann wider Erwarten ein

Verkehrsprojekt durchgeboxt wurde, ist unser Politiker vielleicht gar

nicht mehr im Amt und sein Nachfolger erntet die Lorbeeren. Da

verzichten Politiker doch lieber gleich darauf, die ganz dicken

Bretter zu bohren, besuchen lieber Firmen oder wohnen

Gebäudeeinweihungen bei. Doch nicht nur in der Vergangenheit, auch

jetzt noch werden gravierende Fehler gemacht. Wie kann es sein, dass

just zum Beginn des Autobahnausbaus in der Stadt so wie in den Jahren

zuvor überall Baustellen aufploppen? Ist denn der Ausbau der A3 nicht

bereits Ausnahmesituation genug? Musst die Stadt die Situation

unbedingt noch zusätzlich verschärfen? Koordination sieht jedenfalls

anders aus. Hier wären vielmehr langfristig angelegtes Handeln und

intensive Absprachen mit der Autobahndirektion notwendig gewesen. Von

langfristigen Konzepten einmal ganz zu schweigen. In zehn Jahren wird

es dann zu Recht heißen: Vor zehn Jahren hat die Politik versagt.

Alle Verantwortlichen, Politiker aus Stadt und Land, Experten,

Bundestagsabgeordnete, Landtagsabgeordnete müssen jetzt ganz schnell

an einen Tisch. Es müssen zumindest kurzfristig Überlegungen her, um

den Schaden, der zweifelsohne schon eingetreten ist und weiter

eintreten wird, zu minimieren. Sollen sich doch Stadtrat und Kreistag

mit Verkehrsexperten zu einer gemeinsamen Sitzung treffen und die

Köpfe zusammenstecken. Und wenn auch dabei nichts Vernünftiges dabei

rauskommt, dann müssen halt externe Experten her, um den Karren aus

dem Dreck zu ziehen. Damit wir in zehn Jahren wieder schneller

unterwegs sind als Lastkähne.

