Mittelbayerische Zeitung: Zeit für neue Bündnisse/ Nach der Landtagswahl in Bayern wird vieles anders sein. Nicht nur politisch ist es Zeit, neu zu denken. Die alten Rezepte greifen nicht mehr.

Wenn die Menschen in Bayern in zwei Wochen

gewählt haben, wird vieles anders sein. Die CSU wird ihre absolute

Mehrheit höchstwahrscheinlich verloren haben. Die AfD wird ziemlich

sicher im Landtag sitzen, vielleicht in ähnlicher Fraktionsstärke wie

die SPD. Es wird höchstwahrscheinlich eine Regierungskoalition unter

Beteiligung der Grünen geben. Das muss man sich, in Bayern, einmal

durch den Kopf gehen lassen, nach den langen und wiederholten

Abneigungserklärungen beider Seiten, der CSU wie der Grünen. Kurzum,

es wird neue Zustände geben. Und das ist etwas Gutes. Das Alte

funktioniert nicht mehr. Es reicht eben nicht, weiter zu machen, als

sei nichts passiert. In den vergangenen drei Jahren haben sich viele

Dinge ereignet, die unser Zusammenleben, unsere Politik, unseren

Alltag nachhaltig geprägt haben. Die Migration ist nicht Mutter aller

politischen Probleme. Wichtig ist an dieser Stelle das „politischen“;

denn Innenminister Horst Seehofer ist sein Ausspruch zum Vorwurf

gemacht worden vor allem auch wegen der Verkürzung des Zitats. Dieses

bewusste oder unbewusste Herausreißen von Dingen aus ihrem

Zusammenhang und die Empörung über die so oft verfälschten Aussagen

sind ebenfalls Kennzeichen der grundlegenden Veränderung, die unsere

Gesellschaft erfasst hat. Die Migration hat die politische Landschaft

verändert, eben weil kein Politiker eine Antwort auf die Fragen gab,

die sich stellten. Als diese Antworten dann kamen, war die Stimmung

schon viel zu polarisiert, um sie zu beruhigen. Es gab die

Ausschreitungen in Chemnitz. Es gab Übergriffe vielerorts, echte,

erfundene und verbale. Letztere nicht nur gegenüber Menschen mit

anderer Hautfarbe, Herkunft oder anderem Glauben, sondern auch in den

Parlamenten. In den Echokammern der Sozialen Netze sowieso. Auch

viele Medien haben ein schlechtes Bild abgegeben, weil sie nicht

Berichterstatter waren, sondern Journalismus mit Politik oder, noch

schlimmer, mit Selbstdarstellung verwechselt haben. Der Schaden an

der eigenen Glaubwürdigkeit ist oftmals schwer wieder gut zu machen.

Die Erfahrung zeigt: Wer einmal aus Enttäuschung den Glauben an die

Medien verloren hat, ist schwer zu überzeugen, künftig wieder das

Radio oder den Fernseher anzuschalten, um Nachrichten zu hören oder

zu sehen, geschweige denn, ein Abonnement abzuschließen. Wir sind an

einem Punkt angekommen, an dem wir erkennen müssen, dass vieles

anders werden muss. Dazu braucht es neue Koalitionen. Über politische

Lager hinweg. Schwarz-Grün in Bayern könnte Horizonte öffnen,

Stimmungen vereinen, die bislang gegeneinander arbeiteten. Das könnte

helfen, dass demokratisch gesinnte Kräfte in unserer Gesellschaft

stärker um bestmögliche Lösungen ringen, statt um Machterhalt – oder

sich zumindest diesem Vorwurf ausgesetzt sehen. Denn es stimmt schon:

Die Streitereien zwischen CDU und CSU, die dieses Jahr überschattet

und oft politisch gelähmt haben, hatten oft einen Sinn. Es ging der

CSU auch ernsthaft darum, Positionen festzulegen, damit die sonst oft

herrschenden Leerräume in politischen Fragen nicht von rechts gefüllt

werden (und ja, es ging auch um Wahlkampf). Aber richtig ist auch,

dass sich außerhalb Bayerns Menschen fragten, warum eine Partei die

Bundespolitik an den Rand des Scheiterns führt, die sie nicht einmal

gewählt haben. Es ist Zeit für neue Koalitionen. Auch außerhalb der

Parlamente. Der Feind der Demokratie ist mitten unter uns. Er mag

derzeit in Form der AfD personalisiert sein. Doch sein eigentlicher

Name ist Angst. Angst vor Armut im Alter. Angst vor dem sozialen

Abstieg. Angst vor dem Fremden. Vor der neuen Zeit, die viele

Menschen, die nicht von ihr profitieren, nicht mehr verstehen. Dies

zu überwinden, braucht neue Koalitionen. Übrigens auch in Berlin.

